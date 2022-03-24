"Байден хочет войны". В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса
Конгрессвумен Грин: Байден мог спасти США от голода одним звонком Зеленскому
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Санкции против России и подталкивание Украины к агрессии отражаются на простых американцах, заявила в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Президент Соединенных Штатов Байден <…> побуждает вмешиваться в это все международное сообщество. Потому что что он хочет — он хочет войны", — сказала она.
По мнению политика, таким образом американский лидер выступает против своих соотечественников, так как провоцирует усугубление продовольственного кризиса в США. Она также возмутилась, что подобную риторику частично поддерживают и ее коллеги по Конгрессу.
"Я хочу, чтобы они <…> заботились о защите наших границ, о борьбе с преступностью, неконтролируемой инфляцией и ценами на бензин", — добавила Грин, отметив, что вместо этого ряд политиков вовсю стремится развязать собственное противостояние с Россией, которое "неизбежно приведет к голоду и страданиям людей".
С ней согласился и телеведущий Такер Карлсон, отметив, что Джо Байден смог бы "по щелчку" заставить Владимира Зеленского принять условия Москвы, вернув таким образом стабильность как Европе, так и США.
"Украина — один из ведущих экспортеров пшеницы. В результате боев, которые идут там сейчас, в нашей стране будет продовольственная нестабильность, а в развивающихся странах — голод. Будут умирать люди. Например, в Камеруне правительство заявляет, что столкнулось с нехваткой пшеницы и, как следствие, с более чем сорокапроцентным ростом цен на хлеб", — отметил он.
Ранее Байден признал, что миру грозит дефицит продовольствия из-за событий на Украине, а цену санкций "платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские".
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