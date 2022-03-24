https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

"Байден хочет войны". В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса

"Байден хочет войны". В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.03.2022

"Байден хочет войны". В США забили тревогу из-за продовольственного кризиса

Санкции против России и подталкивание Украины к агрессии отражаются на простых американцах, заявила в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Марджори Тейлор... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T23:43

2022-03-24T23:43

2022-03-24T23:43

в мире

сша

украина

джо байден

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Санкции против России и подталкивание Украины к агрессии отражаются на простых американцах, заявила в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Марджори Тейлор Грин."Президент Соединенных Штатов Байден <…> побуждает вмешиваться в это все международное сообщество. Потому что что он хочет — он хочет войны", — сказала она.По мнению политика, таким образом американский лидер выступает против своих соотечественников, так как провоцирует усугубление продовольственного кризиса в США. Она также возмутилась, что подобную риторику частично поддерживают и ее коллеги по Конгрессу."Я хочу, чтобы они <…> заботились о защите наших границ, о борьбе с преступностью, неконтролируемой инфляцией и ценами на бензин", — добавила Грин, отметив, что вместо этого ряд политиков вовсю стремится развязать собственное противостояние с Россией, которое "неизбежно приведет к голоду и страданиям людей".С ней согласился и телеведущий Такер Карлсон, отметив, что Джо Байден смог бы "по щелчку" заставить Владимира Зеленского принять условия Москвы, вернув таким образом стабильность как Европе, так и США."Украина — один из ведущих экспортеров пшеницы. В результате боев, которые идут там сейчас, в нашей стране будет продовольственная нестабильность, а в развивающихся странах — голод. Будут умирать люди. Например, в Камеруне правительство заявляет, что столкнулось с нехваткой пшеницы и, как следствие, с более чем сорокапроцентным ростом цен на хлеб", — отметил он.Ранее Байден признал, что миру грозит дефицит продовольствия из-за событий на Украине, а цену санкций "платит не только Россия, но и множество других стран, включая европейские".

https://ria.ru/20220324/kortezh-1779867947.html

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украина

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, джо байден, россия, владимир зеленский