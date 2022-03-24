Рейтинг@Mail.ru
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/bayden-1779950255.html
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО
Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:28
2022-03-24T21:45
в мире
нато
владимир путин
сша
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:75:2605:1540_1920x0_80_0_0_6869b59acb3d7592fef6b5996d4b44cd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его намерение с самого начала".Байден добавил, что, по его мнению, "таковым было намерение (Путина) с самого, самого начала".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/nato-1779513527.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774464301_0:47:2605:2001_1920x0_80_0_0_47d03e2418e7a4d935253c1b9ea1ca5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, владимир путин, сша, россия, джо байден
21:28 24.03.2022 (обновлено: 21:45 24.03.2022)
 
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО

Президент США Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его намерение с самого начала".
"Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьезно", - сказал Байден на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Трансляцию его выступления вели западные телеканалы.
Байден добавил, что, по его мнению, "таковым было намерение (Путина) с самого, самого начала".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 18:56
Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать
 
В миреНАТОВладимир ПутинСШАРоссияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала