21:28 24.03.2022 (обновлено: 21:45 24.03.2022)
Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО
Президент США Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его намерение с самого начала".
"Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьезно", - сказал Байден на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Трансляцию его выступления вели западные телеканалы.
Байден добавил, что, по его мнению, "таковым было намерение (Путина) с самого, самого начала".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.