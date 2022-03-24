https://ria.ru/20220324/bayden-1779950255.html

Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО

Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Байден утверждает, что Путин пытается развалить НАТО

Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:28

2022-03-24T21:28

2022-03-24T21:45

в мире

нато

владимир путин

сша

россия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, добавив, что "таковым было его намерение с самого начала".Байден добавил, что, по его мнению, "таковым было намерение (Путина) с самого, самого начала".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/nato-1779513527.html

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, владимир путин, сша, россия, джо байден