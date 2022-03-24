https://ria.ru/20220324/bayden-1779949918.html

Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий

Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий - РИА Новости, 25.03.2022

Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий

Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-24T21:27

2022-03-24T21:27

2022-03-25T08:35

в мире

украина

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_87b275bec349f3dd6b70af79aa60801d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.Так он ответил на вопрос о том, стоит Киеву уступить территорию для прекращения огня,Однако он выразил сомнение, что Киев пойдет на такой шаг."Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет. — Прим. ред.)", — добавил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, джо байден