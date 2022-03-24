Рейтинг@Mail.ru
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/bayden-1779949918.html
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий - РИА Новости, 25.03.2022
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий
Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T21:27
2022-03-25T08:35
в мире
украина
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_87b275bec349f3dd6b70af79aa60801d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.Так он ответил на вопрос о том, стоит Киеву уступить территорию для прекращения огня,Однако он выразил сомнение, что Киев пойдет на такой шаг."Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет. — Прим. ред.)", — добавил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774495062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4797fa7adb345eed7d1325863bb94e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден
21:27 24.03.2022 (обновлено: 08:35 25.03.2022)
 
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сама должна решать о территориальных уступках

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.
Так он ответил на вопрос о том, стоит Киеву уступить территорию для прекращения огня,
"Это полностью зависит от Украины, ничего об Украине без участия Украины", — высказался глава американского государства.
Однако он выразил сомнение, что Киев пойдет на такой шаг.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:43
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
"Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет. — Прим. ред.)", — добавил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 17:04
Минобороны Китая обвинило США в клевете из-за Украины
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала