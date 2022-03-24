https://ria.ru/20220324/bayden-1779949918.html
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий - РИА Новости, 25.03.2022
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий
Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-24T21:27
2022-03-24T21:27
2022-03-25T08:35
в мире
украина
сша
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Украине самой нужно выносить решение по поводу отказа от части своей территории, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.Так он ответил на вопрос о том, стоит Киеву уступить территорию для прекращения огня,Однако он выразил сомнение, что Киев пойдет на такой шаг."Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение (на этот счет. — Прим. ред.)", — добавил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, джо байден
21:27 24.03.2022 (обновлено: 08:35 25.03.2022)
Байден не считает, что Украине придется отказаться от части территорий
Президент США Джо Байден заявил, что Украина сама должна решать о территориальных уступках