https://ria.ru/20220324/bayden-1779947646.html
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20 - РИА Новости, 24.03.2022
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:10
2022-03-24T21:10
2022-03-24T21:10
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джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию."Если Индонезия и другие не согласны (с идеей исключения РФ из "двадцатки" - ред.), тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем", - сказал он на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, джо байден
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать во встречах G20