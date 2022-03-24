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Байден предложил Украине участвовать во встречах G20 - РИА Новости, 24.03.2022
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Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20 - РИА Новости, 24.03.2022
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:10
2022-03-24T21:10
в мире
россия
сша
украина
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию."Если Индонезия и другие не согласны (с идеей исключения РФ из "двадцатки" - ред.), тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем", - сказал он на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден
21:10 24.03.2022
 
Байден предложил Украине участвовать во встречах G20

Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать во встречах G20

© REUTERS / Thomas Coex/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Thomas Coex/Pool
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию.
"Если Индонезия и другие не согласны (с идеей исключения РФ из "двадцатки" - ред.), тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем", - сказал он на пресс-конференции.
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