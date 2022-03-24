https://ria.ru/20220324/bayden-1779947646.html

Байден предложил Украине участвовать во встречах G20

Байден предложил Украине участвовать во встречах G20 - РИА Новости, 24.03.2022

Байден предложил Украине участвовать во встречах G20

Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:10

2022-03-24T21:10

2022-03-24T21:10

в мире

россия

сша

украина

джо байден

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20 в случае, если не удастся исключить из организации Россию."Если Индонезия и другие не согласны (с идеей исключения РФ из "двадцатки" - ред.), тогда, по-моему, нам нужно, попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем", - сказал он на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779771228.html

россия

сша

украина

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Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, россия, сша, украина, джо байден