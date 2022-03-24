https://ria.ru/20220324/bayden-1779944247.html
Байден высказался за исключение России из G20
Байден высказался за исключение России из G20 - РИА Новости, 24.03.2022
Байден высказался за исключение России из G20
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки". РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:45
2022-03-24T20:45
2022-03-24T21:43
в мире
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большая двадцатка
сша
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из "Большой двадцатки".Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Россию нужно исключить из "двадцатки", Байден сказал: "Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого".Ранее МИД Китая раскритиковал подобную идею, подчеркнув, что ни у одной из стран-членов нет права исключать другие из G-20.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220323/g20-1779732450.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, большая двадцатка, сша, джо байден
20:45 24.03.2022 (обновлено: 21:43 24.03.2022)
Байден высказался за исключение России из G20
Президент США Байден высказался за исключение России из G20