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Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
США и их союзники по НАТО "ответят", если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T20:43
2022-03-24T22:53
сша
россия
в мире
нато
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. США и их союзники по НАТО "ответят", если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил президент США Джо Байден."Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, где в этот день проходил внеочередной саммит НАТО. Ранее Байден заявил, что российские власти обвиняют США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что сами рассматривают возможность их использования. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал эти заявления злонамеренными инсинуациями. Он подчеркнул, что "у нас ни того, ни другого нет".При этом в Пентагоне на этой неделе отмечали, что не располагают данными указывающими, что Россия применит эти виды вооружений.Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков уже предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским войскам. Кроме того, посольство в Вашингтоне отмечало, что Москве "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. В представительстве напомнили, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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сша, россия, в мире, нато, джо байден
20:43 24.03.2022 (обновлено: 22:53 24.03.2022)
 
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине

Президент США Байден пригрозил ответить, если Россия применит химоружие на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. США и их союзники по НАТО "ответят", если Россия решится применить химическое оружие на Украине, заявил президент США Джо Байден.
"Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, где в этот день проходил внеочередной саммит НАТО.
Ранее Байден заявил, что российские власти обвиняют США и Украину во владении химическим и биологическим оружием, потому что сами рассматривают возможность их использования. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал эти заявления злонамеренными инсинуациями. Он подчеркнул, что "у нас ни того, ни другого нет".
При этом в Пентагоне на этой неделе отмечали, что не располагают данными указывающими, что Россия применит эти виды вооружений.
Сотрудник полиции стоит около флага США - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией, пишут СМИ
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков уже предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским войскам. Кроме того, посольство в Вашингтоне отмечало, что Москве "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию.
В представительстве напомнили, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Солдаты армии США обыскивают дом местной жительницы во время военной операции США в Ираке в 2003 году - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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