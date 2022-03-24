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В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/bayden-1779910579.html
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине
Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:53
2022-03-24T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
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хантер байден
украина
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сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе лабораторий будут предметно рассмотрены.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, ранее заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Любая информация, в том числе полученная из открытых источников или по другим каналам, будет предметно исследована… Любые факты, которые могут указывать на возможную связь в отношении создания биолабораторий на территории Украины. Разумеется, все эти сообщения будут изучены, отработаны в случае выявления каких-то лиц… И уже правоохранительные органы совместно с нашей группой по расследованию должны предпринять конкретные процессуальные действия", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, планирует ли комиссия изучить деятельность Хантера Байдена на Украине.Также он отметил, что ни один факт не уйдет от внимания комиссии.
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в мире, джо байден, игорь кириллов, хантер байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, войска рхбз
17:53 24.03.2022 (обновлено: 18:01 24.03.2022)
 
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине

Депутат Диденко не исключил изучение деятельности Хантера Байдена на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе лабораторий будут предметно рассмотрены.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, ранее заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
"Любая информация, в том числе полученная из открытых источников или по другим каналам, будет предметно исследована… Любые факты, которые могут указывать на возможную связь в отношении создания биолабораторий на территории Украины. Разумеется, все эти сообщения будут изучены, отработаны в случае выявления каких-то лиц… И уже правоохранительные органы совместно с нашей группой по расследованию должны предпринять конкретные процессуальные действия", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, планирует ли комиссия изучить деятельность Хантера Байдена на Украине.
Также он отметил, что ни один факт не уйдет от внимания комиссии.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:46
Сенатор призвал расследовать участие сына Байдена в биопрограмме на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденИгорь КирилловХантер БайденУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАВойска РХБЗ
 
 
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