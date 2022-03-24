https://ria.ru/20220324/bayden-1779910579.html

В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине

В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине

Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:53

2022-03-24T17:53

2022-03-24T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

игорь кириллов

хантер байден

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россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе лабораторий будут предметно рассмотрены.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, ранее заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Любая информация, в том числе полученная из открытых источников или по другим каналам, будет предметно исследована… Любые факты, которые могут указывать на возможную связь в отношении создания биолабораторий на территории Украины. Разумеется, все эти сообщения будут изучены, отработаны в случае выявления каких-то лиц… И уже правоохранительные органы совместно с нашей группой по расследованию должны предпринять конкретные процессуальные действия", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, планирует ли комиссия изучить деятельность Хантера Байдена на Украине.Также он отметил, что ни один факт не уйдет от внимания комиссии.

https://ria.ru/20220324/rassledovanie-1779892485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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