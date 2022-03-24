https://ria.ru/20220324/bayden-1779910579.html
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине
Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:53
2022-03-24T17:53
2022-03-24T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
игорь кириллов
хантер байден
украина
россия
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе лабораторий будут предметно рассмотрены.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, ранее заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Любая информация, в том числе полученная из открытых источников или по другим каналам, будет предметно исследована… Любые факты, которые могут указывать на возможную связь в отношении создания биолабораторий на территории Украины. Разумеется, все эти сообщения будут изучены, отработаны в случае выявления каких-то лиц… И уже правоохранительные органы совместно с нашей группой по расследованию должны предпринять конкретные процессуальные действия", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, планирует ли комиссия изучить деятельность Хантера Байдена на Украине.Также он отметил, что ни один факт не уйдет от внимания комиссии.
https://ria.ru/20220324/rassledovanie-1779892485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, игорь кириллов, хантер байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, войска рхбз
17:53 24.03.2022 (обновлено: 18:01 24.03.2022)
В Госдуме допустили, что изучат деятельность сына Байдена на Украине
Депутат Диденко не исключил изучение деятельности Хантера Байдена на Украине
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Член комиссии парламентской комиссии по расследованию создания биолабораторий США на Украине Алексей Диденко (ЛДПР) заявил РИА Новости, что все факты о работе лабораторий будут предметно рассмотрены.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена
участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона
на Украине
, ранее заявил начальник войск РХБЗ
Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов
.
"Любая информация, в том числе полученная из открытых источников или по другим каналам, будет предметно исследована… Любые факты, которые могут указывать на возможную связь в отношении создания биолабораторий на территории Украины. Разумеется, все эти сообщения будут изучены, отработаны в случае выявления каких-то лиц… И уже правоохранительные органы совместно с нашей группой по расследованию должны предпринять конкретные процессуальные действия", - сказал Диденко, отвечая на вопрос, планирует ли комиссия изучить деятельность Хантера Байдена на Украине.
Также он отметил, что ни один факт не уйдет от внимания комиссии.