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Сбербанк устранил сбой в приложении для инвестиций - РИА Новости, 24.03.2022
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Сбербанк устранил сбой в приложении для инвестиций
Сбербанк устранил сбой в приложении для инвестиций - РИА Новости, 24.03.2022
Сбербанк устранил сбой в приложении для инвестиций
Приложение Сбербанка для инвестиций, в работе которого ранее в четверг произошел сбой, сейчас функционирует штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:07
2022-03-24T17:07
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россия
московская биржа
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приложение Сбербанка для инвестиций, в работе которого ранее в четверг произошел сбой, сейчас функционирует штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Банк ранее в четверг заявил, что в связи с повышенным спросом у некоторых клиентов могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение "СберИнвестор". При этом, по данным клиентов, проблемы были не только со входом, но и с отображением информации в приложении, а также с проведением операций с ценными бумагами.Банк России в четверг возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва. Они прошли с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком - 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом короткие продажи были запрещены.По данным Мосбиржи, российский рынок акций по итогам первого дня торгов после месячной паузы закрылся ростом на 4,37%.
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экономика, технологии, россия, московская биржа
17:07 24.03.2022
 
Сбербанк устранил сбой в приложении для инвестиций

Сбербанк устранил сбой в приложении "СберИнвестор"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Офис Сбербанка
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приложение Сбербанка для инвестиций, в работе которого ранее в четверг произошел сбой, сейчас функционирует штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк ранее в четверг заявил, что в связи с повышенным спросом у некоторых клиентов могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение "СберИнвестор". При этом, по данным клиентов, проблемы были не только со входом, но и с отображением информации в приложении, а также с проведением операций с ценными бумагами.
"Приложение "СберИнвестор" работает в штатном режиме", - сообщили в банке.
Банк России в четверг возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва. Они прошли с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком - 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом короткие продажи были запрещены.
По данным Мосбиржи, российский рынок акций по итогам первого дня торгов после месячной паузы закрылся ростом на 4,37%.
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