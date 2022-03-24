https://ria.ru/20220324/bank-1779806259.html

В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой

В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2022

В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой

Приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром в первый день возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи, следует из сообщения... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:59

2022-03-24T10:59

2022-03-24T11:17

экономика

технологии

россия

московская биржа

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром в первый день возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи, следует из сообщения сервиса. В Сбербанке подтвердили РИА Новости возможные проблемы у некоторых клиентов со входом в приложение.Проблемы начали появляться сразу после 10.00 мск - начала основной торговой сессии фондового рынка Московской биржи. Некоторым клиентам удается зайти в приложение, однако они сталкиваются с тем, что актуальная информация о торгах и портфеле в приложении не загружается.У тех же "счастливчиков", которые получают доступ к торгуемым в четверг бумагам, не получается купить или продать их. Приложение сообщает, что "на данный момент инструмент недоступен, указана неправильная ссылка или этот инструмент больше не торгуется"."В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение "СберИнвестор" и QUIK. Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.Банк России возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва, они проходят с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком - 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом короткие продажи запрещены.

https://ria.ru/20220320/kredit-1779089753.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, московская биржа, сбербанк россии