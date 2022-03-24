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В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2022
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В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой
В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой - РИА Новости, 24.03.2022
В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой
Приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром в первый день возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи, следует из сообщения... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:59
2022-03-24T11:17
экономика
технологии
россия
московская биржа
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром в первый день возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи, следует из сообщения сервиса. В Сбербанке подтвердили РИА Новости возможные проблемы у некоторых клиентов со входом в приложение.Проблемы начали появляться сразу после 10.00 мск - начала основной торговой сессии фондового рынка Московской биржи. Некоторым клиентам удается зайти в приложение, однако они сталкиваются с тем, что актуальная информация о торгах и портфеле в приложении не загружается.У тех же "счастливчиков", которые получают доступ к торгуемым в четверг бумагам, не получается купить или продать их. Приложение сообщает, что "на данный момент инструмент недоступен, указана неправильная ссылка или этот инструмент больше не торгуется"."В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение "СберИнвестор" и QUIK. Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.Банк России возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва, они проходят с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком - 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом короткие продажи запрещены.
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экономика, технологии, россия, московская биржа, сбербанк россии
10:59 24.03.2022 (обновлено: 11:17 24.03.2022)
 
В работе приложения Сбербанка для инвестиций произошел сбой

Сбой произошел в приложении Сбербанка для инвестиций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис Сбербанка
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром в первый день возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи, следует из сообщения сервиса. В Сбербанке подтвердили РИА Новости возможные проблемы у некоторых клиентов со входом в приложение.
"СберИнвестор" временно не работает. Мы уже восстанавливаем его", - говорится в сообщении на экране запуска приложения.
Проблемы начали появляться сразу после 10.00 мск - начала основной торговой сессии фондового рынка Московской биржи. Некоторым клиентам удается зайти в приложение, однако они сталкиваются с тем, что актуальная информация о торгах и портфеле в приложении не загружается.
У тех же "счастливчиков", которые получают доступ к торгуемым в четверг бумагам, не получается купить или продать их. Приложение сообщает, что "на данный момент инструмент недоступен, указана неправильная ссылка или этот инструмент больше не торгуется".
"В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение "СберИнвестор" и QUIK. Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
Банк России возобновил торги акциями на Московской бирже после месячного перерыва, они проходят с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком - 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). При этом короткие продажи запрещены.
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