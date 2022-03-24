https://ria.ru/20220324/bank-1779793393.html
ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных
ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных - РИА Новости, 24.03.2022
ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных
Банк России опровергает информацию о взломе своих информационных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:00
2022-03-24T10:00
2022-03-24T10:00
технологии
россия
anonymous
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Банк России опровергает информацию о взломе своих информационных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в четверг СМИ писали, что хакерская группа Anonymous заявила об успешном взломе базы данных Центрального банка России. Утверждается, что более 35 тысяч секретных файлов будут опубликованы в течение 48 часов."Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220321/vzlom-1779185096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, anonymous, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных
Банк России опроверг информацию о взломе своей базы данных