https://ria.ru/20220324/bank-1779793393.html

ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных

ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных - РИА Новости, 24.03.2022

ЦБ опроверг информацию о взломе своей базы данных

Банк России опровергает информацию о взломе своих информационных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

2022-03-24T10:00

технологии

россия

anonymous

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Банк России опровергает информацию о взломе своих информационных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее в четверг СМИ писали, что хакерская группа Anonymous заявила об успешном взломе базы данных Центрального банка России. Утверждается, что более 35 тысяч секретных файлов будут опубликованы в течение 48 часов."Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220321/vzlom-1779185096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, россия, anonymous, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии