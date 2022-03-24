https://ria.ru/20220324/arest-1779795643.html

Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 24.03.2022

Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:15

2022-03-24T10:15

2022-03-24T10:15

россия

норильск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

красноярский край

криминал

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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В среду СК РФ и ФСБ рассказали, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник ИГ*, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности."Арестован сегодня на два месяца. Вину признал", - сообщили в СУСК.Ранее задержанный в Норильске признался на видео, обнародованном ФСБ, что намеревался в конце апреля взорвать с помощью самодельной бомбы следственный изолятор, "чтобы освободить брата и пленных мусульман".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html

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норильск

красноярский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, норильск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский край, криминал