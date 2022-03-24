https://ria.ru/20220324/arest-1779795643.html
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 24.03.2022
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:15
россия
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярский край
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В среду СК РФ и ФСБ рассказали, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник ИГ*, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности."Арестован сегодня на два месяца. Вину признал", - сообщили в СУСК.Ранее задержанный в Норильске признался на видео, обнародованном ФСБ, что намеревался в конце апреля взорвать с помощью самодельной бомбы следственный изолятор, "чтобы освободить брата и пленных мусульман".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html
россия
норильск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норильск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский край, криминал
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Сторонника ИГ*, готовившего теракт на объекте ФСИН в Норильске, арестовали на два месяца