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Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 24.03.2022
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Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 24.03.2022
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:15
россия
норильск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярский край
криминал
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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В среду СК РФ и ФСБ рассказали, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник ИГ*, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности."Арестован сегодня на два месяца. Вину признал", - сообщили в СУСК.Ранее задержанный в Норильске признался на видео, обнародованном ФСБ, что намеревался в конце апреля взорвать с помощью самодельной бомбы следственный изолятор, "чтобы освободить брата и пленных мусульман".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html
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россия, норильск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярский край, криминал
10:15 24.03.2022
 
Готовившего теракт в Норильске сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Сторонника ИГ*, готовившего теракт на объекте ФСИН в Норильске, арестовали на два месяца

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Задержанный в Норильске сторонник "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ) арестован на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В среду СК РФ и ФСБ рассказали, что спецслужбы в Норильске пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник ИГ*, возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
"Арестован сегодня на два месяца. Вину признал", - сообщили в СУСК.
Ранее задержанный в Норильске признался на видео, обнародованном ФСБ, что намеревался в конце апреля взорвать с помощью самодельной бомбы следственный изолятор, "чтобы освободить брата и пленных мусульман".
*Запрещенная в России террористическая организация
Служебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 16:34
Спецслужбы предотвратили теракт на объекте ФСИН в Норильске
 
РоссияНорильскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Красноярский крайКриминал
 
 
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