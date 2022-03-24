https://ria.ru/20220324/aes-1779861660.html

Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС

Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС - РИА Новости, 24.03.2022

Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС

"Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:44

2022-03-24T14:44

2022-03-24T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

ровенская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность."23 февраля на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами сотрудниками центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным был доставлен груз. С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию", - сообщил департамент коммуникаций "Росатома"."Госкорпорация "Росатом" через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомила секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html

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Кирилл Волков

ровенская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр