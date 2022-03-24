https://ria.ru/20220324/aes-1779861660.html
Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС
Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС - РИА Новости, 24.03.2022
Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС
"Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:44
2022-03-24T14:44
2022-03-24T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
ровенская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Росатом" подтвердил, что с 23 февраля четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине, в связи с этим госкорпорация высказала МАГАТЭ тревогу и озабоченность."23 февраля на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами сотрудниками центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным был доставлен груз. С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию", - сообщил департамент коммуникаций "Росатома"."Госкорпорация "Росатом" через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомила секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровенская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
14:44 24.03.2022 (обновлено: 14:54 24.03.2022)
Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС
"Росатом" сообщил, что четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС