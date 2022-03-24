https://ria.ru/20220324/aeroporty-1779850959.html
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя - РИА Новости, 24.03.2022
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя
Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:36
2022-03-24T14:36
2022-03-24T14:36
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по решению Росавиации, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", — отмечается в релизе ведомства.Уточняется, что для них будут сохранены социальные программы поддержки и заработная плата в размере двух третей от оклада. Кроме того, как подчеркивает оператор, аэропорты не планируют сокращать персонал, в настоящее время сотрудники уже начали готовиться к работе в летний период."Рабочие обновляют производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а также проходят курсы повышения квалификации", — добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля в связи с тем, что данные территории не признаны безопасными для посадки гражданских судов.
https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), краснодар, авиакомпании, новости - туризм, аэропорт, туризм, пассажиры
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя
Персонал аэропортов Краснодара и Анапы отправили в простой из-за ограничения полетов
СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по решению Росавиации, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".
"В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", — отмечается в релизе ведомства.
Уточняется, что для них будут сохранены социальные программы поддержки и заработная плата в размере двух третей от оклада. Кроме того, как подчеркивает оператор, аэропорты не планируют сокращать персонал, в настоящее время сотрудники уже начали готовиться к работе в летний период.
"Рабочие обновляют производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а также проходят курсы повышения квалификации", — добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен
до 1 апреля в связи с тем, что данные территории не признаны безопасными для посадки гражданских судов.