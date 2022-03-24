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Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя - РИА Новости, 24.03.2022
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Туризм
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Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя - РИА Новости, 24.03.2022
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя
Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:36
2022-03-24T14:36
туризм
россия
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
краснодар
авиакомпании
новости - туризм
аэропорт
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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по решению Росавиации, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", — отмечается в релизе ведомства.Уточняется, что для них будут сохранены социальные программы поддержки и заработная плата в размере двух третей от оклада. Кроме того, как подчеркивает оператор, аэропорты не планируют сокращать персонал, в настоящее время сотрудники уже начали готовиться к работе в летний период."Рабочие обновляют производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а также проходят курсы повышения квалификации", — добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля в связи с тем, что данные территории не признаны безопасными для посадки гражданских судов.
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россия, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), краснодар, авиакомпании, новости - туризм, аэропорт, туризм, пассажиры
14:36 24.03.2022
 
Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя

Персонал аэропортов Краснодара и Анапы отправили в простой из-за ограничения полетов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по решению Росавиации, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика".
"В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", — отмечается в релизе ведомства.
Уточняется, что для них будут сохранены социальные программы поддержки и заработная плата в размере двух третей от оклада. Кроме того, как подчеркивает оператор, аэропорты не планируют сокращать персонал, в настоящее время сотрудники уже начали готовиться к работе в летний период.
"Рабочие обновляют производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а также проходят курсы повышения квалификации", — добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля в связи с тем, что данные территории не признаны безопасными для посадки гражданских судов.
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ТуризмРоссияАнапаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КраснодаравиакомпанииНовости - ТуризмАэропортТуризмпассажиры
 
 
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