https://ria.ru/20220324/aeroporty-1779850959.html

Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя

Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя - РИА Новости, 24.03.2022

Сотрудники аэропортов Краснодара и Анапы переведены в режим простоя

Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:36

2022-03-24T14:36

2022-03-24T14:36

туризм

россия

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

краснодар

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аэропорт

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СОЧИ, 24 мар – РИА Новости. Около 40 процентов сотрудников аэропорта Краснодара и 18 процентов персонала воздушной гавани Анапы перевели в режим простоя из-за ограничения полетов по решению Росавиации, сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика"."В основном это работники наземного обслуживания судов, службы авиационной безопасности и организации перевозок", — отмечается в релизе ведомства.Уточняется, что для них будут сохранены социальные программы поддержки и заработная плата в размере двух третей от оклада. Кроме того, как подчеркивает оператор, аэропорты не планируют сокращать персонал, в настоящее время сотрудники уже начали готовиться к работе в летний период."Рабочие обновляют производственные помещения и залы обслуживания в терминалах, а также проходят курсы повышения квалификации", — добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля в связи с тем, что данные территории не признаны безопасными для посадки гражданских судов.

https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), краснодар, авиакомпании, новости - туризм, аэропорт, туризм, пассажиры