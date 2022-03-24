https://ria.ru/20220324/adeo-1779767514.html
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России - РИА Новости, 24.03.2022
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России
Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T00:04
2022-03-24T00:04
2022-03-24T09:14
в мире
leroy merlin
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть соседнюю страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы."Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, которую... Владимир Зеленский в среду попросил, наряду с другими компаниями, покинуть Россию, ответил, что закрытие будет считаться "преднамеренным банкротством", "открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России", — говорится в сообщении агентства.Leroy Merlin – сеть французских гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, leroy merlin, россия, украина, владимир зеленский
00:04 24.03.2022 (обновлено: 09:14 24.03.2022)
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России
Группа Adeo после призыва Зеленского заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России