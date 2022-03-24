Рейтинг@Mail.ru
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/adeo-1779767514.html
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России - РИА Новости, 24.03.2022
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России
Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T00:04
2022-03-24T09:14
в мире
leroy merlin
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779786940_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_91a66e50e741433275b3a2fe09581004.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть соседнюю страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы."Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, которую... Владимир Зеленский в среду попросил, наряду с другими компаниями, покинуть Россию, ответил, что закрытие будет считаться "преднамеренным банкротством", "открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России", — говорится в сообщении агентства.Leroy Merlin – сеть французских гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779786940_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_846189ee146de5eb97ae2b6c08c1ebc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, leroy merlin, россия, украина, владимир зеленский
00:04 24.03.2022 (обновлено: 09:14 24.03.2022)
 
Группа Adeo заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России

Группа Adeo после призыва Зеленского заявила, что Leroy Merlin продолжит работу в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГипермаркет "Леруа Мерлен" в Новосибирске
Гипермаркет Леруа Мерлен в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гипермаркет "Леруа Мерлен" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть соседнюю страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы.
"Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, которую... Владимир Зеленский в среду попросил, наряду с другими компаниями, покинуть Россию, ответил, что закрытие будет считаться "преднамеренным банкротством", "открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России", — говорится в сообщении агентства.
Leroy Merlin – сеть французских гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Сеть насчитывает 464 магазина в 12 странах мира.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
 
В миреLeroy MerlinРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала