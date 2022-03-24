https://ria.ru/20220324/abramovich-1779838656.html

Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков

Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2022

Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков

Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие на начальном этапе организации переговоров РФ и Украины, сейчас работают переговорные группы, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:03

2022-03-24T13:03

2022-03-24T13:13

роман абрамович

в мире

россия

украина

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие на начальном этапе организации переговоров РФ и Украины, сейчас работают переговорные группы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией."Он действительно на начальной стадии принимал участие (в переговорах - ред.). Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами - российской и украинской", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://rsport.ria.ru/20220324/chelsi-1779784173.html

https://ria.ru/20220322/yakhta-1779466075.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роман абрамович, в мире, россия, украина, дмитрий песков, донбасс