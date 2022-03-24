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Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
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Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков
Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков
Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие на начальном этапе организации переговоров РФ и Украины, сейчас работают переговорные группы, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:03
2022-03-24T13:13
роман абрамович
в мире
россия
украина
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие на начальном этапе организации переговоров РФ и Украины, сейчас работают переговорные группы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией."Он действительно на начальной стадии принимал участие (в переговорах - ред.). Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами - российской и украинской", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://rsport.ria.ru/20220324/chelsi-1779784173.html
https://ria.ru/20220322/yakhta-1779466075.html
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роман абрамович, в мире, россия, украина, дмитрий песков, донбасс
13:03 24.03.2022 (обновлено: 13:13 24.03.2022)
 
Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной, сообщил Песков

Пресс-секретарь Песков: Абрамович участвовал в организации переговоров России и Украины

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Роман Абрамович
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие на начальном этапе организации переговоров РФ и Украины, сейчас работают переговорные группы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:46Футбол
Власти Великобритании разрешили Абрамовичу вложить деньги в "Челси"
"Он действительно на начальной стадии принимал участие (в переговорах - ред.). Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами - российской и украинской", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:47
Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе
 
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