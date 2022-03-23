https://ria.ru/20220323/zhile-1779689395.html
В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья
В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 23.03.2022
В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья
Власти Архангельской области к осени 2024 года планируют возвести 81 многоквартирный дом для более чем 13 тысяч переселенцев из аварийного жилья, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:48
2022-03-23T16:48
2022-03-23T16:48
архангельская область
общество
архангельск
северодвинск
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области к осени 2024 года планируют возвести 81 многоквартирный дом для более чем 13 тысяч переселенцев из аварийного жилья, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.В 2021 году по прямому поручению президента России Архангельская область получила почти 17 миллиардов рублей на завершение программы переселения жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Средства направляются на строительство домов и выкуп аварийного жилья у граждан."Вопрос о финансировании решен. Задача строителей – в ускоренном темпе к осени 2024 года построить 220 тысяч квадратных метров жилья. Это 81 многоквартирный дом, где более 13 тысяч жителей Архангельской области получат 4789 квартир", - сказал Цыбульский.Кроме того, по его словам, в 2021 году были серьезным образом увеличены расходы на выкуп аварийного жилья у собственников. "Таким образом, наращивая объемы строительства и выкупа жилья, мы сможем за три ближайших года расселить 376 тысяч квадратных метров аварийного жилья", – пояснил Цыбульский.Он отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Архангельской области в 2021 году обеспечен ввод почти 423 тысяч квадратных метров нового жилья. Это на 20% больше показателя 2020 года и почти на 30% превышает целевой показатель, установленный Минстроем России для Архангельской области."Для переселения людей в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 15 домов общей площадью больше 37 тысяч квадратных метров – это 643 квартиры. В течение прошлого года новое жилье получили 788 семей. Дома были построены в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Плесецке, Виноградовском и Вилегодском округах, Красноборском и Онежском районах", – констатировал губернатор.Также Цыбульский добавил, что порядка 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья в течение года были выкуплены у собственников для того, чтобы они могли самостоятельно улучшить свои жилищные условия.В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров в рамках третьего этапа программы переселения. Сейчас в стадии строительства находятся еще 18 домов площадью почти 35 тысяч квадратных метров – их ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.
https://ria.ru/20220323/shkolniki-1779629710.html
https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html
архангельск
северодвинск
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_aebff37648c400b43344595eea49a8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, архангельск, северодвинск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, архангельская область, александр цыбульский
В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья
В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья до 2025 года
АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области к осени 2024 года планируют возвести 81 многоквартирный дом для более чем 13 тысяч переселенцев из аварийного жилья, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.
В 2021 году по прямому поручению президента России Архангельская область
получила почти 17 миллиардов рублей на завершение программы переселения жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Средства направляются на строительство домов и выкуп аварийного жилья у граждан.
"Вопрос о финансировании решен. Задача строителей – в ускоренном темпе к осени 2024 года построить 220 тысяч квадратных метров жилья. Это 81 многоквартирный дом, где более 13 тысяч жителей Архангельской области получат 4789 квартир", - сказал Цыбульский.
Кроме того, по его словам, в 2021 году были серьезным образом увеличены расходы на выкуп аварийного жилья у собственников. "Таким образом, наращивая объемы строительства и выкупа жилья, мы сможем за три ближайших года расселить 376 тысяч квадратных метров аварийного жилья", – пояснил Цыбульский.
Он отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Архангельской области в 2021 году обеспечен ввод почти 423 тысяч квадратных метров нового жилья. Это на 20% больше показателя 2020 года и почти на 30% превышает целевой показатель, установленный Минстроем
России для Архангельской области.
"Для переселения людей в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 15 домов общей площадью больше 37 тысяч квадратных метров – это 643 квартиры. В течение прошлого года новое жилье получили 788 семей. Дома были построены в Архангельске
, Новодвинске, Северодвинске
, Плесецке, Виноградовском и Вилегодском округах, Красноборском и Онежском районах", – констатировал губернатор.
Также Цыбульский добавил, что порядка 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья в течение года были выкуплены у собственников для того, чтобы они могли самостоятельно улучшить свои жилищные условия.
В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров в рамках третьего этапа программы переселения. Сейчас в стадии строительства находятся еще 18 домов площадью почти 35 тысяч квадратных метров – их ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.