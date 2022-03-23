https://ria.ru/20220323/zhile-1779689395.html

В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья

В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 23.03.2022

В Архангельской области построят 81 дом для переселения из аварийного жилья

Власти Архангельской области к осени 2024 года планируют возвести 81 многоквартирный дом для более чем 13 тысяч переселенцев из аварийного жилья, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:48

2022-03-23T16:48

2022-03-23T16:48

архангельская область

общество

архангельск

северодвинск

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области к осени 2024 года планируют возвести 81 многоквартирный дом для более чем 13 тысяч переселенцев из аварийного жилья, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.В 2021 году по прямому поручению президента России Архангельская область получила почти 17 миллиардов рублей на завершение программы переселения жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Средства направляются на строительство домов и выкуп аварийного жилья у граждан."Вопрос о финансировании решен. Задача строителей – в ускоренном темпе к осени 2024 года построить 220 тысяч квадратных метров жилья. Это 81 многоквартирный дом, где более 13 тысяч жителей Архангельской области получат 4789 квартир", - сказал Цыбульский.Кроме того, по его словам, в 2021 году были серьезным образом увеличены расходы на выкуп аварийного жилья у собственников. "Таким образом, наращивая объемы строительства и выкупа жилья, мы сможем за три ближайших года расселить 376 тысяч квадратных метров аварийного жилья", – пояснил Цыбульский.Он отметил, что в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Архангельской области в 2021 году обеспечен ввод почти 423 тысяч квадратных метров нового жилья. Это на 20% больше показателя 2020 года и почти на 30% превышает целевой показатель, установленный Минстроем России для Архангельской области."Для переселения людей в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 15 домов общей площадью больше 37 тысяч квадратных метров – это 643 квартиры. В течение прошлого года новое жилье получили 788 семей. Дома были построены в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Плесецке, Виноградовском и Вилегодском округах, Красноборском и Онежском районах", – констатировал губернатор.Также Цыбульский добавил, что порядка 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья в течение года были выкуплены у собственников для того, чтобы они могли самостоятельно улучшить свои жилищные условия.В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров в рамках третьего этапа программы переселения. Сейчас в стадии строительства находятся еще 18 домов площадью почти 35 тысяч квадратных метров – их ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

https://ria.ru/20220323/shkolniki-1779629710.html

https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, архангельск, северодвинск, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, архангельская область, александр цыбульский