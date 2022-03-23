https://ria.ru/20220323/zapad-1779650572.html

Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин

Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022

Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин

Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:23

2022-03-23T15:38

владимир путин

экономика

россия

евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ."За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знает каждый - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html

россия

сша

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, евросоюз, сша, санкции в отношении россии