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Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
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Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин
Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:23
2022-03-23T15:38
владимир путин
экономика
россия
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ."За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знает каждый - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика, россия, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
15:23 23.03.2022 (обновлено: 15:38 23.03.2022)
 
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин

Президент Путин: Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к своим валютам

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
"За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знает каждый - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - сказал Путин.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 16:04
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияЕвросоюзСШАСанкции в отношении России
 
 
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