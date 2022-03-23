https://ria.ru/20220323/zapad-1779650572.html
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин - РИА Новости, 23.03.2022
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин
Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:23
2022-03-23T15:23
2022-03-23T15:38
владимир путин
экономика
россия
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ряд западных стран в последние недели принял нелегитимные решения по заморозке активов РФ, коллективный запад перечеркнул все доверие к их валютам, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ."За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знает каждый - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_545:0:2666:1591_1920x0_80_0_0_ef2ea7f980abc71f529afc25f4c2399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
15:23 23.03.2022 (обновлено: 15:38 23.03.2022)
Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к валютам, заявил Путин
Президент Путин: Запад нелегитимными решениями перечеркнул доверие к своим валютам