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Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/zapad-1779606849.html
Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине
Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине
Президент Сербии Александр Вучич упрекнул Запад в избирательной морали в отношении Сербии во время агрессии НАТО в 1999 году и в связи со спецоперацией РФ на... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:34
2022-03-23T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сербия
россия
александр вучич
нато
югославия
украина
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич упрекнул Запад в избирательной морали в отношении Сербии во время агрессии НАТО в 1999 году и в связи со спецоперацией РФ на Украине.Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии."Когда вы говорите о морали и принципах, ценностях, тогда я вас спрошу – на кого это Сербия совершила агрессию в 1999 году и вы, 19 храбрых стран НАТО, совершили агрессию на Сербию", - ответил Вучич в эфире TV Pink на вопрос о позиции ЕС, что санкции в отношении РФ являются не экономическим, а моральным вопросом."А почему вы, такие высокоморальные и принципиальные, не совершите агрессию против России? Почему, такие высокоморальные и принципиальные, не войдете на Украину, чтобы ее защитить. Но мораль - важная категория в политике, но не можете ее придерживаться один день, а чтобы на другой день она не была так важен", - указал президент Сербии. По его словам, Белграду приходится прилагать массу усилий, чтобы не позволять Западу навязывать о себе представление как о "руке Москвы на Балканах" и проводить самостоятельную политику."В 2015 году Россия помогла нам в Совбезе ООН (наложила вето на резолюцию по Сребренице - ред.), Россия не бомбила нас в 1999 году, и не забудьте, что в Совбезе ООН Россия вместе с КНР и даже решительнее защищала территориальную целостность Сербии. Можем ли мы - такие малые, незначительные в политическом и экономическом смысле по сравнению с США, Германией, ЕС - проводить самостоятельную политику? До сих пор выдержали, а сможем ли дальше - другой вопрос", - подчеркнул сербский лидер.В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, нато, югославия, украина, ситуация в днр и лнр
12:34 23.03.2022
 
Вучич упрекнул Запад в избирательной морали по отношению к Сербии и Украине

Президент Сербии Вучич упрекнул Запад в двойной морали по отношению к Белграду и Киеву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич упрекнул Запад в избирательной морали в отношении Сербии во время агрессии НАТО в 1999 году и в связи со спецоперацией РФ на Украине.
Власти Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославии.
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"Когда вы говорите о морали и принципах, ценностях, тогда я вас спрошу – на кого это Сербия совершила агрессию в 1999 году и вы, 19 храбрых стран НАТО, совершили агрессию на Сербию", - ответил Вучич в эфире TV Pink на вопрос о позиции ЕС, что санкции в отношении РФ являются не экономическим, а моральным вопросом.
"А почему вы, такие высокоморальные и принципиальные, не совершите агрессию против России? Почему, такие высокоморальные и принципиальные, не войдете на Украину, чтобы ее защитить. Но мораль - важная категория в политике, но не можете ее придерживаться один день, а чтобы на другой день она не была так важен", - указал президент Сербии. По его словам, Белграду приходится прилагать массу усилий, чтобы не позволять Западу навязывать о себе представление как о "руке Москвы на Балканах" и проводить самостоятельную политику.
"В 2015 году Россия помогла нам в Совбезе ООН (наложила вето на резолюцию по Сребренице - ред.), Россия не бомбила нас в 1999 году, и не забудьте, что в Совбезе ООН Россия вместе с КНР и даже решительнее защищала территориальную целостность Сербии. Можем ли мы - такие малые, незначительные в политическом и экономическом смысле по сравнению с США, Германией, ЕС - проводить самостоятельную политику? До сих пор выдержали, а сможем ли дальше - другой вопрос", - подчеркнул сербский лидер.
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В обращении к гражданам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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