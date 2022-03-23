https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж - РИА Новости, 23.03.2022
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:24
россия
политика
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях.Согласно документу, глава МИД РФ получает возможность устанавливать порядок, согласно которому сотрудники дипломатической службы должны оповещать свое руководство о выезде за границу по частным делам.Также закон устанавливает, что при переезде дипработника из одного посольства или консульства в другое в той же стране ему не выплачивается подъемное пособие.
https://ria.ru/20220323/finansirovanie-1779731583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж
Совет Федерации одобрил закон о новом порядке выезда за рубеж дипработников в личных целях