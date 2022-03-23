https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html

СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж

СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж - РИА Новости, 23.03.2022

СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:24

2022-03-23T19:24

2022-03-23T19:24

россия

политика

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях.Согласно документу, глава МИД РФ получает возможность устанавливать порядок, согласно которому сотрудники дипломатической службы должны оповещать свое руководство о выезде за границу по частным делам.Также закон устанавливает, что при переезде дипработника из одного посольства или консульства в другое в той же стране ему не выплачивается подъемное пособие.

https://ria.ru/20220323/finansirovanie-1779731583.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, политика, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)