Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж - РИА Новости, 23.03.2022
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:24
2022-03-23T19:24
россия
политика
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763832557_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_61c10c6f7a0e4088708c5b7822264e03.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях.Согласно документу, глава МИД РФ получает возможность устанавливать порядок, согласно которому сотрудники дипломатической службы должны оповещать свое руководство о выезде за границу по частным делам.Также закон устанавливает, что при переезде дипработника из одного посольства или консульства в другое в той же стране ему не выплачивается подъемное пособие.
https://ria.ru/20220323/finansirovanie-1779731583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763832557_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_4117d72801b05d405844448219f344b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:24 23.03.2022
 
СФ одобрил закон о новом порядке личных выездов дипработников за рубеж

Совет Федерации одобрил закон о новом порядке выезда за рубеж дипработников в личных целях

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, который устанавливает новый порядок выезда сотрудников дипломатической службы за рубеж в личных целях.
Согласно документу, глава МИД РФ получает возможность устанавливать порядок, согласно которому сотрудники дипломатической службы должны оповещать свое руководство о выезде за границу по частным делам.
Также закон устанавливает, что при переезде дипработника из одного посольства или консульства в другое в той же стране ему не выплачивается подъемное пособие.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 19:20
В МИД сообщили о трудностях с финансированием российских посольств
 
РоссияПолитикаСовет Федерации РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала