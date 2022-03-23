https://ria.ru/20220323/zakon-1779553796.html

Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах

Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах - РИА Новости, 23.03.2022

Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T05:03

2022-03-23T05:03

2022-03-23T05:03

россия

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о разработке единого закона об иностранных агентах, эту тему обсудят в рамках профильной комиссии.По его словам, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, создание которой ранее анонсировал спикер палаты."На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено - об НКО, о СМИ и так далее, - делать самостоятельный закон об иностранных агентах", - сказал он.

https://ria.ru/20220316/roskomnadzor-1778449564.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, политика