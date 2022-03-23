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Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах - РИА Новости, 23.03.2022
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Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах - РИА Новости, 23.03.2022
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:03
2022-03-23T05:03
россия
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о разработке единого закона об иностранных агентах, эту тему обсудят в рамках профильной комиссии.По его словам, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, создание которой ранее анонсировал спикер палаты."На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено - об НКО, о СМИ и так далее, - делать самостоятельный закон об иностранных агентах", - сказал он.
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россия, политика
05:03 23.03.2022
 
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах

Депутат Госдумы Луговой выступил за создание единого закона об иностранных агентах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Луговой
Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Андрей Луговой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о разработке единого закона об иностранных агентах, эту тему обсудят в рамках профильной комиссии.
По его словам, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, создание которой ранее анонсировал спикер палаты.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 14:32
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
"На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено - об НКО, о СМИ и так далее, - делать самостоятельный закон об иностранных агентах", - сказал он.
 
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