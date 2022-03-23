https://ria.ru/20220323/zakon-1779553796.html
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах - РИА Новости, 23.03.2022
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:03
2022-03-23T05:03
2022-03-23T05:03
россия
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о разработке единого закона об иностранных агентах, эту тему обсудят в рамках профильной комиссии.По его словам, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, создание которой ранее анонсировал спикер палаты."На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено - об НКО, о СМИ и так далее, - делать самостоятельный закон об иностранных агентах", - сказал он.
https://ria.ru/20220316/roskomnadzor-1778449564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика
Депутат Госдумы выступил за создание единого закона об иностранных агентах
Депутат Госдумы Луговой выступил за создание единого закона об иностранных агентах
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой о разработке единого закона об иностранных агентах, эту тему обсудят в рамках профильной комиссии.
По его словам, работа над законодательным регулированием иностранных агентов станет одним из приоритетных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России
, создание которой ранее анонсировал спикер палаты.
"На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено - об НКО, о СМИ и так далее, - делать самостоятельный закон об иностранных агентах", - сказал он.