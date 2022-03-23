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Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол - РИА Новости, 23.03.2022
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Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол
Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол - РИА Новости, 23.03.2022
Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол
Удары НАТО по Югославии в 1999 году показали, что международного права не существует, заявил академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:07
2022-03-23T14:07
россия
восточная европа
оон
нато
сербия
югославия
белград (город)
джо байден
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удары НАТО по Югославии в 1999 году показали, что международного права не существует, заявил академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич.В четверг, 24 марта, исполняется 23 года со дня воздушных ударов НАТО по территории Союзной Республики Югославии. Агрессия стран НАТО против суверенной страны, продолжавшаяся 78 дней. Страны НАТО обрушили ракеты и кассетные бомбы на мирных граждан. Действующий президент США Джо Байден был одним из ярых сторонников бомбардировок Югославии"НАТО бомбила очень много гражданских объектов... он (альянс) бомбил больницы, ...бомбил почти все мосты... бомбил нефтеперерабатывающие заводы, бомбил железные дороги, бомбил больницы, школы", - заявил Терзич, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, 37 тысяч кассетных бомб были сброшены на Югославию, более 1150 самолетов были использованы."Это очень опасный прецедент, это доказательство того, что международное право не существует, это в конце концов показало, что все международные организации, особенно ООН, являлись просто инструментом политики США", - отметил Терзич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220314/bombardirovki-1778073598.html
https://ria.ru/20220323/serbiya-1779622314.html
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россия, восточная европа, оон, нато, сербия, югославия, белград (город), джо байден, черногория, сша
14:07 23.03.2022
 
Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол

Экс-посол Сербии Терзич: удары НАТО по Югославии показали, что международного права нет

CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet / Нови-Сад во время бомбардировки
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet /
Нови-Сад во время бомбардировки
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удары НАТО по Югославии в 1999 году показали, что международного права не существует, заявил академик Сербской академии наук и искусств, профессор, посол Сербии в РФ с 2013 по 2019 годы Славенко Терзич.
В четверг, 24 марта, исполняется 23 года со дня воздушных ударов НАТО по территории Союзной Республики Югославии. Агрессия стран НАТО против суверенной страны, продолжавшаяся 78 дней. Страны НАТО обрушили ракеты и кассетные бомбы на мирных граждан. Действующий президент США Джо Байден был одним из ярых сторонников бомбардировок Югославии
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"НАТО бомбила очень много гражданских объектов... он (альянс) бомбил больницы, ...бомбил почти все мосты... бомбил нефтеперерабатывающие заводы, бомбил железные дороги, бомбил больницы, школы", - заявил Терзич, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, 37 тысяч кассетных бомб были сброшены на Югославию, более 1150 самолетов были использованы.
"Это очень опасный прецедент, это доказательство того, что международное право не существует, это в конце концов показало, что все международные организации, особенно ООН, являлись просто инструментом политики США", - отметил Терзич.
Славенко Терзич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
13:25
Экс-посол Сербии назвал бомбардировку Югославии наступлением на восток
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
 
РоссияВосточная ЕвропаООННАТОСербияЮгославияБелград (город)Джо БайденЧерногорияСША
 
 
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