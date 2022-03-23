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Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 23.03.2022
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Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева
Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 23.03.2022
Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева
Французская газета Libération утверждает со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:17
2022-03-23T11:17
владимир путин
россия
приморские альпы
сша
евросоюз
альфа-банк
альфа-групп
в мире
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Французская газета Libération утверждает со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка Алексею Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.По данным газеты, на прошлой неделе и в понедельник суда посетили таможенные службы, которые уведомили их владельца о мерах по заморозке активов."По нашей информации, еще две яхты были задержаны в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России. "Малая Медведица" (фр. Petite Ourse - ред.) длиной 17 метров, стоящая на якоре в порту Канн, и "Большая Медведица" (фр. Grande Ourse - ред.) длиной 26 метров, находящаяся на ремонте в верфи Антиба, теперь больше не могут покинуть Приморские Альпы... Официально и согласно информации, полученной Libération, эти две яхты принадлежат компании Orangerie marine limited, зарегистрированной на острове Мальта. За этой структурой службы министерства экономики установили Алексея Викторовича Кузьмичева, одного из партнеров "Альфа-групп", - говорится в сообщении газеты.Ранее Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов, в том числе Кузьмичева. Переда этим Альфа-банк сообщил, что Кузьмичев вышел из состава акционеров банка.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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приморские альпы
сша
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владимир путин, россия, приморские альпы, сша, евросоюз, альфа-банк, альфа-групп, в мире
11:17 23.03.2022
 
Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева

Французская газета Libération сообщила о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева

CC BY-SA 4.0 / Spike / Канны
Канны - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Spike /
Канны
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Французская газета Libération утверждает со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка Алексею Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.
По данным газеты, на прошлой неделе и в понедельник суда посетили таможенные службы, которые уведомили их владельца о мерах по заморозке активов.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:47
Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе
"По нашей информации, еще две яхты были задержаны в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России. "Малая Медведица" (фр. Petite Ourse - ред.) длиной 17 метров, стоящая на якоре в порту Канн, и "Большая Медведица" (фр. Grande Ourse - ред.) длиной 26 метров, находящаяся на ремонте в верфи Антиба, теперь больше не могут покинуть Приморские Альпы... Официально и согласно информации, полученной Libération, эти две яхты принадлежат компании Orangerie marine limited, зарегистрированной на острове Мальта. За этой структурой службы министерства экономики установили Алексея Викторовича Кузьмичева, одного из партнеров "Альфа-групп", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов, в том числе Кузьмичева. Переда этим Альфа-банк сообщил, что Кузьмичев вышел из состава акционеров банка.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Яхта Valerie в порту Барселоны - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:42
В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты
 
Владимир ПутинРоссияПриморские АльпыСШАЕвросоюзАльфа-банкАльфа-ГруппВ мире
 
 
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