Французские СМИ сообщили о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева
Французская газета Libération сообщила о задержании двух яхт миллиардера Кузьмичева
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Канны
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Французская газета Libération утверждает со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие ранее вышедшему из состава акционеров Альфа-банка Алексею Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.
По данным газеты, на прошлой неделе и в понедельник суда посетили таможенные службы, которые уведомили их владельца о мерах по заморозке активов.
"По нашей информации, еще две яхты были задержаны в рамках санкций, введенных Евросоюзом против России. "Малая Медведица" (фр. Petite Ourse - ред.) длиной 17 метров, стоящая на якоре в порту Канн, и "Большая Медведица" (фр. Grande Ourse - ред.) длиной 26 метров, находящаяся на ремонте в верфи Антиба, теперь больше не могут покинуть Приморские Альпы... Официально и согласно информации, полученной Libération, эти две яхты принадлежат компании Orangerie marine limited, зарегистрированной на острове Мальта. За этой структурой службы министерства экономики установили Алексея Викторовича Кузьмичева, одного из партнеров "Альфа-групп", - говорится в сообщении газеты.
Ранее Великобритания в связи с российской спецоперацией на Украине ввела санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов, в том числе Кузьмичева. Переда этим Альфа-банк сообщил, что Кузьмичев вышел из состава акционеров банка.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.