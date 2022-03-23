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Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве - РИА Новости, 23.03.2022
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Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве
Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве - РИА Новости, 23.03.2022
Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве
Жители города Рубежное, который остается разделенным между войсками ЛНР и Украины, сообщили о сильном взрыве, в соцсетях публикуют видео черного дыма. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:44
2022-03-23T12:18
в мире
луганская народная республика
рубежное
славянск
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Жители города Рубежное, который остается разделенным между войсками ЛНР и Украины, сообщили о сильном взрыве, в соцсетях публикуют видео черного дыма.По предположению горожан, взорвался склад вооружения украинских войск. Взрыв был слышен в соседних городах — вплоть до Краматорска и Славянска (ДНР). Причем в этом районе уже несколько дней замечают российские самолеты.В самом Рубежном продолжаются перестрелки, в соседних Лисичанске и Северодонецке идут артиллерийские дуэли между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/tishina-1779575683.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, рубежное, славянск, вооруженные силы рф
10:44 23.03.2022 (обновлено: 12:18 23.03.2022)
 
Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве

Жители Рубежного в ЛНР сообщили о мощном взрыве в городе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской Народной Республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской Народной Республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Жители города Рубежное, который остается разделенным между войсками ЛНР и Украины, сообщили о сильном взрыве, в соцсетях публикуют видео черного дыма.
По предположению горожан, взорвался склад вооружения украинских войск. Взрыв был слышен в соседних городах — вплоть до Краматорска и Славянска (ДНР). Причем в этом районе уже несколько дней замечают российские самолеты.
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В самом Рубежном продолжаются перестрелки, в соседних Лисичанске и Северодонецке идут артиллерийские дуэли между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеСлавянскВооруженные силы РФ
 
 
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