https://ria.ru/20220323/vzryv-1779578824.html

Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве

Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве - РИА Новости, 23.03.2022

Жители Рубежного в ЛНР сообщили о сильном взрыве

Жители города Рубежное, который остается разделенным между войсками ЛНР и Украины, сообщили о сильном взрыве, в соцсетях публикуют видео черного дыма. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:44

2022-03-23T10:44

2022-03-23T12:18

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луганская народная республика

рубежное

славянск

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Жители города Рубежное, который остается разделенным между войсками ЛНР и Украины, сообщили о сильном взрыве, в соцсетях публикуют видео черного дыма.По предположению горожан, взорвался склад вооружения украинских войск. Взрыв был слышен в соседних городах — вплоть до Краматорска и Славянска (ДНР). Причем в этом районе уже несколько дней замечают российские самолеты.В самом Рубежном продолжаются перестрелки, в соседних Лисичанске и Северодонецке идут артиллерийские дуэли между Народной милицией ЛНР и украинскими войсками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/tishina-1779575683.html

https://ria.ru/20220319/obstrel-1779051403.html

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рубежное

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, рубежное, славянск, вооруженные силы рф