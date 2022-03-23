https://ria.ru/20220323/vysadka-1779627238.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта - РИА Новости, 23.03.2022
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:46
2022-03-23T13:46
2022-03-23T13:46
общество
госдума рф
дети
транспорт
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единая россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I группы до 16 лет, проект доступен в думской базе.Авторы предлагают внести изменения в статью 11.33 КоАП, устанавливающую штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых. Штраф для водителя в этом случае составляет пять тысяч рублей."Принятие данных законопроектов даст возможность создать более комфортные условия для проезда инвалидов I группы на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
https://rsport.ria.ru/20220323/sport-1779566005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, дети, транспорт, россия, единая россия
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей-инвалидов I группы из транспорта