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В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта - РИА Новости, 23.03.2022
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В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта - РИА Новости, 23.03.2022
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта
Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:46
2022-03-23T13:46
общество
госдума рф
дети
транспорт
россия
единая россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I группы до 16 лет, проект доступен в думской базе.Авторы предлагают внести изменения в статью 11.33 КоАП, устанавливающую штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых. Штраф для водителя в этом случае составляет пять тысяч рублей."Принятие данных законопроектов даст возможность создать более комфортные условия для проезда инвалидов I группы на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, госдума рф, дети, транспорт, россия, единая россия
13:46 23.03.2022
 
В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей-инвалидов I группы из транспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I группы до 16 лет, проект доступен в думской базе.
Авторы предлагают внести изменения в статью 11.33 КоАП, устанавливающую штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых. Штраф для водителя в этом случае составляет пять тысяч рублей.
"Принятие данных законопроектов даст возможность создать более комфортные условия для проезда инвалидов I группы на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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В Госдуме предложили вложить сэкономленные средства в детский спорт
 
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