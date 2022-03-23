https://ria.ru/20220323/vybrosy-1779598606.html

Госдума продлила эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу

Госдума продлила эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу - РИА Новости, 23.03.2022

Госдума продлила эксперимент с квотами на выбросы в атмосферу

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который, помимо других мер, предусматривает продление до конца 2026 года эксперимента по квотированию... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:58

2022-03-23T11:58

2022-03-23T11:58

чита

нижний тагил

челябинск

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

глонасс (система навигации)

общество

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который, помимо других мер, предусматривает продление до конца 2026 года эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Действующее законодательство предусматривает проведение такого эксперимента с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в отдельных городских поселениях и городских округах. Он может проводиться в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.Закон продлевает срок проведения эксперимента на два года, а право кабмина определять другие городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, в которых может быть проведен эксперимент, переносится на один год - на 1 сентября 2023 года.Помимо этого, на два года (до конца 2024 года) переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических разрешений (КЭР) 300 предприятиями, включенными в специальный перечень. Также на два года переносится требование по созданию автоматического контроля выбросов на предприятиях-загрязнителях I категории опасности. Отсрочка будет действовать для тех, кто получит КЭР до 1 сентября 2022 года.Срок введения в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса переносится на 1 января 2025 года, то есть на два года. На тот же срок переносится и вступление в силу норм о фотофиксации результатов мероприятий по сохранению лесов с использованием специального программного обеспечения, позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов ГЛОНАСС установить координаты места и время их осуществления.Закон также обязывает юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которым принадлежат введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года (сейчас - до 1 сентября 2022 года) угольные шахты, представить в Ростехнадзор до 1 марта 2025 года сведения об установленном лицензией сроке пользования участком недр и о предусмотренном техническом проекте разработки месторождения, а также реквизиты самой лицензии и решения о согласовании техпроекта. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220128/vybrosy-1770001073.html

https://ria.ru/20211223/vybrosy-1765041686.html

чита

нижний тагил

челябинск

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Ольга Маркова

чита, нижний тагил, челябинск, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), глонасс (система навигации), общество, госдума рф