https://ria.ru/20220323/vuchich-1779767007.html

Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях - РИА Новости, 24.03.2022

Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-23T23:57

2022-03-23T23:57

2022-03-24T09:10

экономика

владимир путин

россия

сербия

газпром

евросоюз

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БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора России бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии."Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.Он отметил, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" — подчеркнул сербский лидер. Вучич добавил, что Болгария через газотранспортную систему, по которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по шесть миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет. Директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.Президент Сербии указал, что цена барреля нефти сейчас составляет 122 доллара, она выросла за время кризиса на 27%, газ резко подорожал на 25%, "а мы на 100% зависим от импорта нефти и газа". "Мы разговариваем об эмбарго на поставки нефти (с Брюсселем. — Прим. ред.), найдем решения. Сейчас дополнительная проблема в том, что вы не можете доставить нефть через Черное море, страховые компании опасаются каких-либо конфликтов в районе Одессы, все, что касается Черного моря, — проблематично. Мы получаем нефть из Омишаля через Хорватию, и сейчас из-за этих решений (ЕС. — Прим. ред.) должны как-то решать, договариваться с нашими партнерами", — указал президент Сербии.Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, владимир путин, россия, сербия, газпром, евросоюз