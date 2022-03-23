Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/vuchich-1779767007.html
Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях - РИА Новости, 24.03.2022
Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-23T23:57
2022-03-24T09:10
экономика
владимир путин
россия
сербия
газпром
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора России бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии."Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.Он отметил, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" — подчеркнул сербский лидер. Вучич добавил, что Болгария через газотранспортную систему, по которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по шесть миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет. Директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.Президент Сербии указал, что цена барреля нефти сейчас составляет 122 доллара, она выросла за время кризиса на 27%, газ резко подорожал на 25%, "а мы на 100% зависим от импорта нефти и газа". "Мы разговариваем об эмбарго на поставки нефти (с Брюсселем. — Прим. ред.), найдем решения. Сейчас дополнительная проблема в том, что вы не можете доставить нефть через Черное море, страховые компании опасаются каких-либо конфликтов в районе Одессы, все, что касается Черного моря, — проблематично. Мы получаем нефть из Омишаля через Хорватию, и сейчас из-за этих решений (ЕС. — Прим. ред.) должны как-то решать, договариваться с нашими партнерами", — указал президент Сербии.Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
https://ria.ru/20220323/gaz-1779743310.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, сербия, газпром, евросоюз
23:57 23.03.2022 (обновлено: 09:10 24.03.2022)
 
Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.
Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора России бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 19:37
В Италии ответили на решение России перевести расчеты за газ в рубли
"Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем", — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.
Он отметил, что речь в поручении идет о недружественных государствах, но остаются вопросы. "Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?" — подчеркнул сербский лидер. Вучич добавил, что Болгария через газотранспортную систему, по которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже заявляла о нежелании оплачивать газ из России в рублях.
Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по шесть миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на десять лет. Директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович говорил, что руководство Сербии и России может достичь нового договора о поставках газа до 15 мая. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
Президент Сербии указал, что цена барреля нефти сейчас составляет 122 доллара, она выросла за время кризиса на 27%, газ резко подорожал на 25%, "а мы на 100% зависим от импорта нефти и газа". "Мы разговариваем об эмбарго на поставки нефти (с Брюсселем. — Прим. ред.), найдем решения. Сейчас дополнительная проблема в том, что вы не можете доставить нефть через Черное море, страховые компании опасаются каких-либо конфликтов в районе Одессы, все, что касается Черного моря, — проблематично. Мы получаем нефть из Омишаля через Хорватию, и сейчас из-за этих решений (ЕС. — Прим. ред.) должны как-то решать, договариваться с нашими партнерами", — указал президент Сербии.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 20:31
Эксперт объяснил пользу от перевода платежей за российский газ в рубли
Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам страны. Позже президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСербияГазпромЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала