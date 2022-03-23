https://ria.ru/20220323/vto-1779561086.html

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО

Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:12

2022-03-23T08:12

2022-03-23T14:52

экономика

цены на нефть

россия

госдума рф

всемирная торговая организация (вто)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.В понедельник депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО.По его словам, отказ России от членства в ВТО равнозначен тому, чтобы продолжать торговлю с миром вообще без правил. "Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО", — добавил он.Ранее в Минэконморазвития, комментируя законопроект, подготовленный справороссами, указывали на то, что выход России из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00.

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779011816.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии