https://ria.ru/20220323/vto-1779561086.html
Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО
Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО
Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T08:12
2022-03-23T08:12
2022-03-23T14:52
экономика
цены на нефть
россия
госдума рф
всемирная торговая организация (вто)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2459eb766a4191362b95736cf42b30de.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.В понедельник депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО.По его словам, отказ России от членства в ВТО равнозначен тому, чтобы продолжать торговлю с миром вообще без правил. "Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО", — добавил он.Ранее в Минэконморазвития, комментируя законопроект, подготовленный справороссами, указывали на то, что выход России из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям.Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00.
https://ria.ru/20220319/sanktsii-1779011816.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:12 23.03.2022 (обновлено: 14:52 23.03.2022)
Эксперт рассказал о последствиях выхода России из ВТО
Медведков: выход России из ВТО перечеркнет правила торговли с дружественными странами
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Выход из Всемирной торговой организации (ВТО) перечеркнет правила торговли России с теми странами, которые не вводили в ее отношении санкций, заявил в интервью экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России, завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков.
В понедельник депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму
законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО.
"Если мы поделим все страны мира на две части, на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объемов нашей торговли получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами", — сказал Медведков.
По его словам, отказ России от членства в ВТО равнозначен тому, чтобы продолжать торговлю с миром вообще без правил. "Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО", — добавил он.
Ранее в Минэконморазвития, комментируя законопроект, подготовленный справороссами, указывали на то, что выход России из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00.