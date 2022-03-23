https://ria.ru/20220323/vtb-1779585338.html

Правительство переназначило Костина главой ВТБ

Правительство переназначило Костина главой ВТБ - РИА Новости, 23.03.2022

Правительство переназначило Костина главой ВТБ

Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента - председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:10

2022-03-23T11:10

2022-03-23T11:29

экономика

втб

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента - председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации."Правительство направило в наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина в должности президента - председателя правления ВТБ на следующие пять лет", - говорится в сообщении.Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента - председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.Директиву о переназначении Костина подписал зампредседателя правительства – руководитель аппарата кабмина, председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. "Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу группы с учётом новых условий", - приводится в сообщении заявление Григоренко.Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является правительство России, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. Костин возглавляет банк с 2002 года. В предыдущий раз полномочия главы ВТБ продлялись в 2017 году, нынешнее переназначение для Костина – пятое.

https://ria.ru/20220321/nabiullina-1779316709.html

https://ria.ru/20220308/vtb-1777139819.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, втб, андрей костин (банкир)