11:10 23.03.2022 (обновлено: 11:29 23.03.2022)
Правительство переназначило Костина главой ВТБ
Правительство утвердило директиву о переназначении Костина на пост главы банка ВТБ
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента - председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Правительство направило в наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина в должности президента - председателя правления ВТБ на следующие пять лет", - говорится в сообщении.
Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента - председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.
Директиву о переназначении Костина подписал зампредседателя правительства – руководитель аппарата кабмина, председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. "Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу группы с учётом новых условий", - приводится в сообщении заявление Григоренко.
Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является правительство России, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. Костин возглавляет банк с 2002 года. В предыдущий раз полномочия главы ВТБ продлялись в 2017 году, нынешнее переназначение для Костина – пятое.
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