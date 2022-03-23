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В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/vsu-1779579812.html
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек - РИА Новости, 23.03.2022
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек
Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:47
2022-03-23T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена "Harris", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. В ведомстве также сообщили, что девять военных 54-й механизированной бригады и десять 36-й бригады морской пехоты украинских войск добровольно сложили оружие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
10:47 23.03.2022 (обновлено: 10:56 23.03.2022)
 
В Донецке оценили потери ВСУ за сутки в 76 человек

Народная милиция ДНР оценила потери ВСУ за сутки в 76 человек

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой народной республики 76 военных, 28 огневых точек и технику, сообщает Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 76 украинских оккупантов, 28 огневых точек, два танка, три БМП, две бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы "Букавель-АД". Захвачены четыре танка, одна БМП, три бронированные машины, два комплекта связи тактического звена "Harris", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. В ведомстве также сообщили, что девять военных 54-й механизированной бригады и десять 36-й бригады морской пехоты украинских войск добровольно сложили оружие.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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