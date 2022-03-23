https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
Россияне стали активнее использовать VPN-сервисы. Как этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:10
2022-03-23T02:10
2022-03-23T02:15
технологии
общество
алексей лукацкий
россия
vpn
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россияне стали активнее использовать VPN-сервисы. Как этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Российский суд признал экстремистскими социальные сети Facebook* и Instagram*, ранее был заблокирован доступ к этим ресурсам на территории страны. Тем не менее для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые россияне пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN (виртуальных частных сетей). Они рискуют привлечь внимание мошенников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах, предупредил Алексей Лукацкий.В первую очередь такая опасность грозит людям, которые реагируют на размещенные в интернете объявления об услугах по установке VPN-сервисов на устройства, а также по созданию личных VPN-серверов, считает он.Даже если вы устанавливаете VPN на свой компьютер самостоятельно, посторонние лица могут получить доступ к определенной информации о вас, продолжил эксперт."Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас", – отметил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.* Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://ria.ru/20220322/vpn-1779432685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, общество, алексей лукацкий, россия, vpn
02:10 23.03.2022 (обновлено: 02:15 23.03.2022)
Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN
Эксперт Лукацкий предупредил, что мошенники могут украсть личные данные с помощью VPN
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Россияне стали активнее использовать VPN-сервисы. Как этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
Российский суд признал экстремистскими социальные сети Facebook* и Instagram*, ранее был заблокирован доступ к этим ресурсам на территории страны. Тем не менее для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые россияне пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN (виртуальных частных сетей). Они рискуют привлечь внимание мошенников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах, предупредил Алексей Лукацкий
.
В первую очередь такая опасность грозит людям, которые реагируют на размещенные в интернете объявления об услугах по установке VPN-сервисов на устройства, а также по созданию личных VPN-серверов, считает он.
"К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера. После эти данные могут быть проданы, или с их помощью могут начать шантажировать клиента", – пояснил Лукацкий.
Даже если вы устанавливаете VPN на свой компьютер самостоятельно, посторонние лица могут получить доступ к определенной информации о вас, продолжил эксперт.
"Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас", – отметил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской