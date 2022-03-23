https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html

Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

Россияне стали активнее использовать VPN-сервисы. Как этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:10

2022-03-23T02:10

2022-03-23T02:15

технологии

общество

алексей лукацкий

россия

vpn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601446513_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_2263e3078b0c9ff994c173651ac9b1f4.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россияне стали активнее использовать VPN-сервисы. Как этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.Российский суд признал экстремистскими социальные сети Facebook* и Instagram*, ранее был заблокирован доступ к этим ресурсам на территории страны. Тем не менее для пользователей, которые продолжат общаться на запрещенных платформах, наказание не предусмотрено. Поэтому некоторые россияне пытаются подключиться к заблокированным соцсетям с помощью сервисов VPN (виртуальных частных сетей). Они рискуют привлечь внимание мошенников, заинтересованных в получении персональных данных и конфиденциальной информации о потенциальных жертвах, предупредил Алексей Лукацкий.В первую очередь такая опасность грозит людям, которые реагируют на размещенные в интернете объявления об услугах по установке VPN-сервисов на устройства, а также по созданию личных VPN-серверов, считает он.Даже если вы устанавливаете VPN на свой компьютер самостоятельно, посторонние лица могут получить доступ к определенной информации о вас, продолжил эксперт."Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас", – отметил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.* Соцсеть, признанная в России экстремистской

https://ria.ru/20220322/vpn-1779432685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, общество, алексей лукацкий, россия, vpn