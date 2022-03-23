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Минобороны показало кадры пуска восьми "Калибров" для удара по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры пуска восьми "Калибров" для удара по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.03.2022

Минобороны показало кадры пуска восьми "Калибров" для удара по объектам ВСУ

Российский корабль нанес по военным объектам Украины удар залпом из восьми ракет "Калибр", следует из видео, опубликованного министерством обороны. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:08

2022-03-23T11:08

2022-03-23T12:33

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский корабль нанес по военным объектам Украины удар залпом из восьми ракет "Калибр", следует из видео, опубликованного министерством обороны.На кадрах с борта корабля видно, как "Калибры" выстреливаются из пусковой установки и уходят в небо. На заднем фоне слышно, что экипаж ведет подсчет выпущенных ракет. Кроме того, один из жителей Севастополя записал видео, из которого ясно, что залп выполнялся из акватории Черного моря, с борта малого ракетного корабля проекта 21631.Кроме того, Минобороны показало видео пуска трех сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион". По данным военного ведомства, накануне вечером высокоточным оружием большой дальности морского базирования удалось уничтожить крупный арсенал украинских войск в поселке Оржев в 14 километрах северо-западнее Ровно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вмф рф