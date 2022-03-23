https://ria.ru/20220323/vertolety-1779583430.html

Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков

Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков - РИА Новости, 23.03.2022

Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:05

2022-03-23T11:05

2022-03-23T11:05

в мире

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

ка-52 "аллигатор"

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779582499.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ка-52 "аллигатор", владимир путин