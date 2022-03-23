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Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков - РИА Новости, 23.03.2022
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Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков
Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков - РИА Новости, 23.03.2022
Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:05
2022-03-23T11:05
в мире
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ка-52 "аллигатор"
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ка-52 "аллигатор", владимир путин
11:05 23.03.2022
 
Российские вертолеты ночью уничтожили восемь украинских танков

Минобороны: российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н ночью уничтожили восемь украинских танков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н прошедший ночью уничтожили 8 украинских танков, 5 бронемашин и другую военную технику, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
11:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС уничтожили 184 украинских самолета и вертолета с 24 февраля
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКа-52 "Аллигатор"Владимир Путин
 
 
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