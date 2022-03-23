17:09 23.03.2022 (обновлено: 17:54 23.03.2022)
Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением
Володин назвал историческим решение отказаться от расчетов в долларах и евро за газ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
"Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.
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