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Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением - РИА Новости, 23.03.2022
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Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением
Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением - РИА Новости, 23.03.2022
Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:09
2022-03-23T17:54
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
вячеслав володин
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.
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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин, цены на нефть, санкции в отношении россии
17:09 23.03.2022 (обновлено: 17:54 23.03.2022)
 
Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением

Володин назвал историческим решение отказаться от расчетов в долларах и евро за газ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
"Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вячеслав ВолодинЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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