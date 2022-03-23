https://ria.ru/20220323/valyuta-1779696382.html

Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением

Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением - РИА Новости, 23.03.2022

Володин назвал отказ от расчета в долларах и евро историческим решением

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:09

2022-03-23T17:09

2022-03-23T17:54

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

вячеслав володин

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отказ от расчетов в долларах и евро за газ историческим решением, без этого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Президент поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях."Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики", — написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин, цены на нефть, санкции в отношении россии