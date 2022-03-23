Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски"

"Если бы мы научились с точностью определять героев, мы бы так и делали. Наши артисты становятся все изощреннее. Некоторые костюмы совершенно закрывают все параметры фигур выступающих, их телосложение, даже рост сложно определить. Каждый раз как в первый. Работает разве что метод исключения, когда ты понимаешь, что сейчас потенциальных артистов может быть меньше на какое-то количество", – заключила звезда.