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Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски" - РИА Новости, 23.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220323/valeriya-1779594085.html
Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски"
Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски" - РИА Новости, 23.03.2022
Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски"
Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне шоу "Маска". Им оказалась Пчела. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:23
2022-03-23T12:23
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
шоу "маска"
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне шоу "Маска". Им оказалась Пчела.В интервью порталу Wmj певица отметила, что так и не научилась угадывать участников.В третьем сезоне проекта уже рассекретили Осьминога, Джокера, Лошадь, Павлина и Пса.
https://ria.ru/20220313/maska-1777469876.html
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знаменитости, шоу-бизнес, шоу "маска", валерия (алла перфилова)
12:23 23.03.2022
 
Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски"

Певица Валерия назвала Пчелу любимым персонажем третьего сезона "Маски"

© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.Певица Валерия Перфилова
Певица Валерия Перфилова - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне шоу "Маска". Им оказалась Пчела.

"Мне очень нравится Пчела. Это какая-то женственная Пчелка, с аппетитными формами, яркая и стильная. Что-то в ней есть!" – сказала Валерия.

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Секреты "Маски": как делается шоу на НТВ
В интервью порталу Wmj певица отметила, что так и не научилась угадывать участников.

"Если бы мы научились с точностью определять героев, мы бы так и делали. Наши артисты становятся все изощреннее. Некоторые костюмы совершенно закрывают все параметры фигур выступающих, их телосложение, даже рост сложно определить. Каждый раз как в первый. Работает разве что метод исключения, когда ты понимаешь, что сейчас потенциальных артистов может быть меньше на какое-то количество", – заключила звезда.

В третьем сезоне проекта уже рассекретили Осьминога, Джокера, Лошадь, Павлина и Пса.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесШоу "Маска"Валерия (Алла Перфилова)
 
 
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