Певица Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне "Маски"
Певица Валерия назвала Пчелу любимым персонажем третьего сезона "Маски"
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.Певица Валерия Перфилова
© Фото : предоставлены пресс-службой группы Земляне.
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Валерия назвала любимого персонажа в третьем сезоне шоу "Маска". Им оказалась Пчела.
"Мне очень нравится Пчела. Это какая-то женственная Пчелка, с аппетитными формами, яркая и стильная. Что-то в ней есть!" – сказала Валерия.
13 марта, 08:01ШоубизСекреты "Маски": как делается шоу на НТВ
В интервью порталу Wmj певица отметила, что так и не научилась угадывать участников.
"Если бы мы научились с точностью определять героев, мы бы так и делали. Наши артисты становятся все изощреннее. Некоторые костюмы совершенно закрывают все параметры фигур выступающих, их телосложение, даже рост сложно определить. Каждый раз как в первый. Работает разве что метод исключения, когда ты понимаешь, что сейчас потенциальных артистов может быть меньше на какое-то количество", – заключила звезда.
В третьем сезоне проекта уже рассекретили Осьминога, Джокера, Лошадь, Павлина и Пса.