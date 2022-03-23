https://ria.ru/20220323/unionpay-1779554662.html

Россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей за выпуск карты UnionPay

Россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей за выпуск карты UnionPay - РИА Новости, 23.03.2022

Россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей за выпуск карты UnionPay

Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в России популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T05:28

2022-03-23T05:28

2022-03-23T05:41

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в России популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского "пластика", а остальные кредитные организации уже прорабатывают вопросы ее выпуска.В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже - японская JCB.Сложности переходаСогласно официальным данным UnionPay, сегодня в России десять банков могут выдавать карты UnionPay: это Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк". Еще несколько месяцев назад выпускал такую карту банк "Восточный", однако он был присоединен к Совкомбанку.Получить карту на руки однако можно только в шести российских кредитных организациях. За выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка придется заплатить 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка - до 9,5 тысячи рублей. Пластиковую карту также можно получить в "Солидарности", Примсоцбанке и "Почта банке", при этом в последнем ее можно выпустить моментально в виртуальном формате. В Промсвязьбанке карта китайской платежной системы доступна только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.Остальные банки сейчас карты UnionPay клиентам на руки не выдают - при этом часть из них обещает пластик только в мае. "Мы принимаем заказ на выпуск, но из-за отсутствия сейчас бланков этих карт выпуск возможен только в мае", - сообщил сотрудник колл-центра банка "Санкт-Петербург" в беседе с корреспондентом РИА Новости. Аналогичные сроки выпуска назвали и в банке "Зенит".ВБРР также сейчас приостановил оформление карт UnionPay, при этом там каких-либо ориентиров по возобновлению их выдачи не дают. В банке "Приморье" прямо о приостановке выдачи карт не говорят, однако предлагают всем желающим получить пластик встать в список ожидания и пройти процедуру "дополнительного согласования".Расширение линейкиБольшинство участников рынка пока не работает с UnionPay. Многие банки планируют запустить в ближайшее время кобейджинговые карты "Мир"-UnionPay."ВТБ прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах - как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде", - заявили в кредитной организации.Выпуск таких карт также прорабатывают Сбербанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, "Ак Барс", банк "Дом.РФ", Экспобанк, "МТС Банк" и банк "Русский Стандарт". При этом банки говорят, что стоимость выпуска и обслуживания на данном этапе спрогнозировать не представляется возможным. В "Абсолют банке" рассчитывают, что тарифы будут не выше, чем по картам Visa.

https://ria.ru/20220306/sberbank-1776886299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/tpp-1778443131.html

https://ria.ru/20220313/karta-1777899170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия