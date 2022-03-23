Рейтинг@Mail.ru
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели" - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779726039.html
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели" - РИА Новости, 23.03.2022
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"
Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о "решающих неделях" конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:54
2022-03-23T19:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
германия
бундестаг германии
михаэль рот
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о "решающих неделях" конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку."Я вижу высокую готовность федерального правительства и мирового сообщества оказать поддержку, так что мы теперь действительно сделаем все, что есть в наших возможностях, чтобы поддержать Украину как в гуманитарной помощи, так и в приеме беженцев, поддержке тех государств, которые приняли значительно больше беженцев, чем Германия, например Польша, и продолжающейся военной поддержке Украины. Украина должна стать более обороноспособной, речь о решающих неделях на Украине", - сказал Рот в прямом эфире телеканала N24. По словам главы комитета бундестага ФРГ, немецкое правительство должно "незамедлительно проверить, что еще нужно сделать для (поставок) защитных средств, а также оборонительного вооружения" Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/sholts-1777316742.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_285:0:4830:3409_1920x0_80_0_0_1879dfc8cc2a54f878a6870f0a641cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, бундестаг германии, михаэль рот, ситуация в днр и лнр
18:54 23.03.2022 (обновлено: 19:04 23.03.2022)
 
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"

Депутат бундестага Рот заявил о наступающих "решающих неделях" вокруг ситуации на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о "решающих неделях" конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку.
"Я вижу высокую готовность федерального правительства и мирового сообщества оказать поддержку, так что мы теперь действительно сделаем все, что есть в наших возможностях, чтобы поддержать Украину как в гуманитарной помощи, так и в приеме беженцев, поддержке тех государств, которые приняли значительно больше беженцев, чем Германия, например Польша, и продолжающейся военной поддержке Украины. Украина должна стать более обороноспособной, речь о решающих неделях на Украине", - сказал Рот в прямом эфире телеканала N24.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине
По словам главы комитета бундестага ФРГ, немецкое правительство должно "незамедлительно проверить, что еще нужно сделать для (поставок) защитных средств, а также оборонительного вооружения" Киеву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГерманияБундестаг ГерманииМихаэль РотСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала