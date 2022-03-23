https://ria.ru/20220323/ukraina-1779726039.html

В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"

В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели" - РИА Новости, 23.03.2022

В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о "решающих неделях" конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:54

2022-03-23T18:54

2022-03-23T19:04

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ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о "решающих неделях" конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку."Я вижу высокую готовность федерального правительства и мирового сообщества оказать поддержку, так что мы теперь действительно сделаем все, что есть в наших возможностях, чтобы поддержать Украину как в гуманитарной помощи, так и в приеме беженцев, поддержке тех государств, которые приняли значительно больше беженцев, чем Германия, например Польша, и продолжающейся военной поддержке Украины. Украина должна стать более обороноспособной, речь о решающих неделях на Украине", - сказал Рот в прямом эфире телеканала N24. По словам главы комитета бундестага ФРГ, немецкое правительство должно "незамедлительно проверить, что еще нужно сделать для (поставок) защитных средств, а также оборонительного вооружения" Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/sholts-1777316742.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, бундестаг германии, михаэль рот, ситуация в днр и лнр