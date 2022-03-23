https://ria.ru/20220323/ukraina-1779698959.html
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации
Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:17
2022-03-23T17:17
2022-03-23T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ."К текущему моменту доставлено более 6 тысяч тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что это в основном продовольствие и предметы первой необходимости. "Помощь идет со всех регионов России", - добавляет МЧС РФ.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, украина
17:17 23.03.2022 (обновлено: 17:25 23.03.2022)
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации
Россия доставила более шести тысяч тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и на Украину