https://ria.ru/20220323/ukraina-1779698959.html

Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации

Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022

Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации

Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:17

2022-03-23T17:17

2022-03-23T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ."К текущему моменту доставлено более 6 тысяч тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что это в основном продовольствие и предметы первой необходимости. "Помощь идет со всех регионов России", - добавляет МЧС РФ.

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина