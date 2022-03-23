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Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779698959.html
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации - РИА Новости, 23.03.2022
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации
Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:17
2022-03-23T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ."К текущему моменту доставлено более 6 тысяч тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что это в основном продовольствие и предметы первой необходимости. "Помощь идет со всех регионов России", - добавляет МЧС РФ.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина
17:17 23.03.2022 (обновлено: 17:25 23.03.2022)
 
Россия доставила шесть тысяч тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации

Россия доставила более шести тысяч тонн гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР и на Украину

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия доставила в Донбасс и отдельные районы Украины более 6 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи, сообщает МЧС РФ.
"К текущему моменту доставлено более 6 тысяч тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это в основном продовольствие и предметы первой необходимости. "Помощь идет со всех регионов России", - добавляет МЧС РФ.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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