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Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659826.html
Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию
Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию - РИА Новости, 23.03.2022
Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию
Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:55
2022-03-23T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
молдавия
украина
кишинев
дорин киртоакэ
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского стажа.Киртоакэ был мэром Кишинева с 2007 по 2018 годы, известен своими антироссийскими взглядами. С 2018 года возглавил Либеральную партию, провозгласив своей целью объединение Молдавии и Румынии.По его словам, сейчас в украинскую армию добровольцами берут тех, кто уже воевал раньше или обладает достаточным воинским стажем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, дорин киртоакэ
15:55 23.03.2022
 
Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил о желании стать добровольцем в украинской армии

© AP Photo / Dan Morar Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ
Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Dan Morar
Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского стажа.
Киртоакэ был мэром Кишинева с 2007 по 2018 годы, известен своими антироссийскими взглядами. С 2018 года возглавил Либеральную партию, провозгласив своей целью объединение Молдавии и Румынии.
"Я записался в добровольцы 27 февраля, но у меня не хватает воинского стажа, меня включили в список ожидания. Я участвовал в приеме беженцев, перевозил их и все такое с самых первых дней", - сказал Киртоакэ в эфире телеканала Realitatea Plus.
По его словам, сейчас в украинскую армию добровольцами берут тех, кто уже воевал раньше или обладает достаточным воинским стажем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМолдавияУкраинаКишиневДорин Киртоакэ
 
 
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