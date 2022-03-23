Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию
Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил о желании стать добровольцем в украинской армии
© AP Photo / Dan Morar Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ
© AP Photo / Dan Morar
Экс-мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского стажа.
"Я записался в добровольцы 27 февраля, но у меня не хватает воинского стажа, меня включили в список ожидания. Я участвовал в приеме беженцев, перевозил их и все такое с самых первых дней", - сказал Киртоакэ в эфире телеканала Realitatea Plus.
По его словам, сейчас в украинскую армию добровольцами берут тех, кто уже воевал раньше или обладает достаточным воинским стажем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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