https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659826.html

Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию

Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию - РИА Новости, 23.03.2022

Бывший мэр Кишинева записался добровольцем в украинскую армию

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:55

2022-03-23T15:55

2022-03-23T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

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кишинев

дорин киртоакэ

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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что записался добровольцем в украинскую армию и был включен в лист ожидания, поскольку ему не хватает воинского стажа.Киртоакэ был мэром Кишинева с 2007 по 2018 годы, известен своими антироссийскими взглядами. С 2018 года возглавил Либеральную партию, провозгласив своей целью объединение Молдавии и Румынии.По его словам, сейчас в украинскую армию добровольцами берут тех, кто уже воевал раньше или обладает достаточным воинским стажем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, кишинев, дорин киртоакэ