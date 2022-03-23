https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659528.html
"Украина дотыкалась в медведя"
Американская конгрессвумен назвала спецоперацию России на Украине успешной - РИА Новости, 23.03.2022
"Украина дотыкалась в медведя"
Российская спецоперация на Украине оказалась успешной, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью для BKP Politics. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:54
2022-03-23T15:54
2022-03-23T16:21
в мире
сша
украина
россия
донецкая народная республика
госдума рф
джо байден
барак обама
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине оказалась успешной, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью для BKP Politics."Россия очень успешна <…>, несмотря на то, что по телевизору говорят противоположное", — сказала она.При этом Грин подчеркнула, что "не симпатизирует Путину".По ее словам, Киев постоянно раздражал Москву риторикой и внешнеполитическими действиями, а Запад накачивал страну оружием."Украина только и делала, что тыкала медведя, под которым я имею в виду Россию, <…> и правда в том, что Украина не может победить в этой ситуации", — сказала она.Как считает Грин, ответственность за происходящее несет не только администрация президента Джо Байдена, но и предыдущее демократическое руководство при Бараке Обаме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, госдума рф, джо байден, барак обама, владимир путин
15:54 23.03.2022 (обновлено: 16:21 23.03.2022)
Американская конгрессвумен назвала спецоперацию России на Украине успешной
Конгрессвумен Грин: Украина только и делала, что тыкала в медведя
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Российская спецоперация на Украине оказалась успешной, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью для BKP Politics
.
"Россия очень успешна <…>, несмотря на то, что по телевизору говорят противоположное", — сказала она.
При этом Грин подчеркнула, что "не симпатизирует Путину".
По ее словам, Киев постоянно раздражал Москву риторикой и внешнеполитическими действиями, а Запад накачивал страну оружием.
"Украина только и делала, что тыкала медведя, под которым я имею в виду Россию
, <…> и правда в том, что Украина
не может победить в этой ситуации", — сказала она.
Как считает Грин, ответственность за происходящее несет не только администрация президента Джо Байдена
, но и предыдущее демократическое руководство при Бараке Обаме
.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.