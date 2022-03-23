https://ria.ru/20220323/ukraina-1779653249.html
Белоруссия отказалась закрывать посольство в Киеве
Белоруссия отказалась закрывать посольство в Киеве - РИА Новости, 23.03.2022
Белоруссия отказалась закрывать посольство в Киеве
Белоруссия не закрывает свое посольство в Киеве несмотря на отъезд с территории Украины своих дипломатов, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:33
2022-03-23T15:33
2022-03-23T16:15
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Белоруссия не закрывает свое посольство в Киеве несмотря на отъезд с территории Украины своих дипломатов, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз."Мы не закрываем посольство. Более того, мы не планировали отзыв своего посла и эвакуацию сотрудников. Если бы не приближающиеся боевые действия и прямая угроза безопасности работников (посольства – ред.), мы бы даже на сегодняшний день там оставили необходимое для работы количество дипломатов", - сказал Глаз. Он подчеркнул, что отъезд белорусских дипломатов с Украины обусловлен именно угрозой для жизни и здоровья сотрудников.Ранее, 24 февраля, пресс-секретарь МИД Белоруссии сообщал РИА Новости, что Минск предпринял шаги по эвакуации сотрудников белорусского посольства на Украине с семьями, но для необходимого контакта с Киевом и содействия белорусским гражданам посол и консульская служба оставались в этой стране до 18-19 марта. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшие в минувшие пятницу-субботу с территории Украины 11 белорусских дипломатов были последней группой. Он рассказал белорусскому телевидению, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/diplomaty-1779059869.html
https://ria.ru/20220322/kgb-1779518567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, белоруссия, мид белоруссии
15:33 23.03.2022 (обновлено: 16:15 23.03.2022)
Белоруссия отказалась закрывать посольство в Киеве
МИД Белоруссии: несмотря на отъезд дипломатов, посольство на Украине не закрывается
МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Белоруссия не закрывает свое посольство в Киеве несмотря на отъезд с территории Украины своих дипломатов, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Мы не закрываем посольство. Более того, мы не планировали отзыв своего посла и эвакуацию сотрудников. Если бы не приближающиеся боевые действия и прямая угроза безопасности работников (посольства – ред.), мы бы даже на сегодняшний день там оставили необходимое для работы количество дипломатов", - сказал Глаз. Он подчеркнул, что отъезд белорусских дипломатов с Украины обусловлен именно угрозой для жизни и здоровья сотрудников.
Ранее, 24 февраля, пресс-секретарь МИД Белоруссии сообщал РИА Новости, что Минск предпринял шаги по эвакуации сотрудников белорусского посольства на Украине с семьями, но для необходимого контакта с Киевом и содействия белорусским гражданам посол и консульская служба оставались в этой стране до 18-19 марта. Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол заявил, что выехавшие в минувшие пятницу-субботу с территории Украины 11 белорусских дипломатов были последней группой. Он рассказал белорусскому телевидению, что украинской стороной были заблокированы все финансовые счета посольства, "созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.