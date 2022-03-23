https://ria.ru/20220323/ukraina-1779647725.html

Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки

Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки - РИА Новости, 23.03.2022

Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении инспекторов Закарпатской таможни, которые пропустили через границу украинских бизнесменов Игоря... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:08

2022-03-23T15:08

2022-03-23T17:08

в мире

украина

венгрия

игорь суркис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012541_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_e4b6fde066c10d3eac1e094d0a65dcaf.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении инспекторов Закарпатской таможни, которые пропустили через границу украинских бизнесменов Игоря и Григория Суркисов без проверки и декларирования вывозимых средств."Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, которые пропустили через границу машины известных бизнесменов без проверки. 26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли две машины, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркис с четырьмя пассажирами в каждой машине", - говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook*.По информации ведомства, таможенники не осмотрели багаж и личные вещи, не провели декларирование вещей и средств."В то же время, по предварительным данным, на таможенном посте в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну крупные суммы наличных", - отметили в ведомстве.Игорь Суркис является украинским бизнесменом, президентом киевского футбольного клуба "Динамо". Его брат Георгий Суркис также является бизнесменом, почетным членом УЕФА, почетным президентом федерации футбола Украины.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220317/diplomat-1778597880.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, игорь суркис