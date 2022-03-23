https://ria.ru/20220323/ukraina-1779647725.html
Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки
Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки - РИА Новости, 23.03.2022
Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки
Госбюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении инспекторов Закарпатской таможни, которые пропустили через границу украинских бизнесменов Игоря... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:08
2022-03-23T15:08
2022-03-23T17:08
в мире
украина
венгрия
игорь суркис
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело в отношении инспекторов Закарпатской таможни, которые пропустили через границу украинских бизнесменов Игоря и Григория Суркисов без проверки и декларирования вывозимых средств."Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, которые пропустили через границу машины известных бизнесменов без проверки. 26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли две машины, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркис с четырьмя пассажирами в каждой машине", - говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook*.По информации ведомства, таможенники не осмотрели багаж и личные вещи, не провели декларирование вещей и средств."В то же время, по предварительным данным, на таможенном посте в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну крупные суммы наличных", - отметили в ведомстве.Игорь Суркис является украинским бизнесменом, президентом киевского футбольного клуба "Динамо". Его брат Георгий Суркис также является бизнесменом, почетным членом УЕФА, почетным президентом федерации футбола Украины.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, игорь суркис
15:08 23.03.2022 (обновлено: 17:08 23.03.2022)
Украинская таможня пропустила братьев Суркисов за границу без проверки
ГБР Украины: таможенники пропустили за границу бизнесменов Суркисов с крупной суммой денег