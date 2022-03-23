https://ria.ru/20220323/ukraina-1779644809.html

Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя

Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022

Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя

Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов — пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:57

2022-03-23T14:57

2022-03-23T15:54

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ПОСЕЛОК АЗОВ (Мариуполь), 23 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов — пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Первые кадры боев с высоты птичьего полета сняты камерой беспилотника агентства.Бойцы ДНР продолжают наступление с другой части Мариуполя. Они продвигаются не только по берегу Азовского моря, но и со стороны поселка Сартана и закрепляются в городской черте. Боевики, прикрываясь жилой застройкой и мирным населением, обороняют эту территорию.По словам ополченцев, только 22 марта им удалось захватить несколько объектов и сжечь три танка противника, попутно эвакуировав из подвалов сотни мирных жителей, включая детей. На этом направлении бои идут за кладбище и завод Ильича.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка его районов. Среди украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/mariupol-1779558555.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бой между подразделениями ДНР и нацбатальонами в пригороде Мариуполя. Кадры с дрона Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов – пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. 2022-03-23T14:57 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии