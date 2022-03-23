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Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779644809.html
Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя
Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022
Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя
Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов — пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:57
2022-03-23T15:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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ПОСЕЛОК АЗОВ (Мариуполь), 23 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов — пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости. Первые кадры боев с высоты птичьего полета сняты камерой беспилотника агентства.Бойцы ДНР продолжают наступление с другой части Мариуполя. Они продвигаются не только по берегу Азовского моря, но и со стороны поселка Сартана и закрепляются в городской черте. Боевики, прикрываясь жилой застройкой и мирным населением, обороняют эту территорию.По словам ополченцев, только 22 марта им удалось захватить несколько объектов и сжечь три танка противника, попутно эвакуировав из подвалов сотни мирных жителей, включая детей. На этом направлении бои идут за кладбище и завод Ильича.Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка его районов. Среди украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/mariupol-1779558555.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бой между подразделениями ДНР и нацбатальонами в пригороде Мариуполя. Кадры с дрона
Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов – пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
14:57 23.03.2022 (обновлено: 15:54 23.03.2022)
 
Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя

Подразделения ДНР ведут бой с боевиками нацбатов в пригороде Мариуполя поселке Азов

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ПОСЕЛОК АЗОВ (Мариуполь), 23 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой с украинскими нацбатальонами в поселке Азов — пригороде Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Первые кадры боев с высоты птичьего полета сняты камерой беспилотника агентства.
Бойцы ДНР продолжают наступление с другой части Мариуполя. Они продвигаются не только по берегу Азовского моря, но и со стороны поселка Сартана и закрепляются в городской черте. Боевики, прикрываясь жилой застройкой и мирным населением, обороняют эту территорию.
По словам ополченцев, только 22 марта им удалось захватить несколько объектов и сжечь три танка противника, попутно эвакуировав из подвалов сотни мирных жителей, включая детей. На этом направлении бои идут за кладбище и завод Ильича.
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Войска ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка его районов. Среди украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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