https://ria.ru/20220323/ukraina-1779641969.html

Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправкой миротворцев или созданием бесполетной зоны. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:41

2022-03-23T14:41

2022-03-23T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

украина

сша

россия

нато

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправкой миротворцев или созданием бесполетной зоны.Он отметил, что каждый день получает "сотни тревожных писем" от граждан ФРГ. "Постоянно в разговорах с гражданами рано или поздно встает вопрос - будет ли война и тут у нас? На этот вопрос может быть только один ответ - НАТО не будет участником войны, мы едины в этом с нашими европейскими союзниками и США. Это веление разума, все остальное было бы безответственным", - заявил Шольц.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил РФ и альянса.

https://ria.ru/20220323/nato-1779612173.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков, украина, сша, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии