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Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779641969.html
Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине
Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправкой миротворцев или созданием бесполетной зоны. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:41
2022-03-23T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
украина
сша
россия
нато
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправкой миротворцев или созданием бесполетной зоны.Он отметил, что каждый день получает "сотни тревожных писем" от граждан ФРГ. "Постоянно в разговорах с гражданами рано или поздно встает вопрос - будет ли война и тут у нас? На этот вопрос может быть только один ответ - НАТО не будет участником войны, мы едины в этом с нашими европейскими союзниками и США. Это веление разума, все остальное было бы безответственным", - заявил Шольц.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил РФ и альянса.
https://ria.ru/20220323/nato-1779612173.html
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в мире, дмитрий песков, украина, сша, россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:41 23.03.2022
 
Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц вновь исключил возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность привлечения НАТО к событиям на Украине, в том числе отправкой миротворцев или созданием бесполетной зоны.
"Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем", - заявил канцлер, выступая в бундестаге в среду.
Он отметил, что каждый день получает "сотни тревожных писем" от граждан ФРГ. "Постоянно в разговорах с гражданами рано или поздно встает вопрос - будет ли война и тут у нас? На этот вопрос может быть только один ответ - НАТО не будет участником войны, мы едины в этом с нашими европейскими союзниками и США. Это веление разума, все остальное было бы безответственным", - заявил Шольц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил РФ и альянса.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
12:55
В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковУкраинаСШАРоссияНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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