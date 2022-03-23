https://ria.ru/20220323/ukraina-1779627379.html
СМИ: ЕС одобрил соглашение с Киевом по предоставлению засекреченных данных
СМИ: ЕС одобрил соглашение с Киевом по предоставлению засекреченных данных - РИА Новости, 23.03.2022
СМИ: ЕС одобрил соглашение с Киевом по предоставлению засекреченных данных
Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, сообщил Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:48
2022-03-23T13:48
2022-03-23T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки, сообщил Блумберг со ссылкой на знакомые с информацией источники.Отмечается, что первоначально соглашение заключается на год с возможностью продления.Как сообщает агентство, постпреды стран ЕС были проинформированы о соглашении в ходе встречи во вторник.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:48 23.03.2022 (обновлено: 15:17 23.03.2022)
СМИ: ЕС одобрил соглашение с Киевом по предоставлению засекреченных данных
Bloomberg: ЕС одобрил соглашение с Киевом по предоставлению засекреченных данных