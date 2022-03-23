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Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779616655.html
Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине
Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине
Президенту РФ Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры , почему срочники оказались на Украине, но еще прошло мало времени,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:08
2022-03-23T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры , почему срочники оказались на Украине, но еще прошло мало времени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли результаты проверки, были ли выявлены новые факты присутствия срочников.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.
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безопасность, украина, владимир путин, дмитрий песков
13:08 23.03.2022 (обновлено: 13:11 23.03.2022)
 
Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине

Песков: Путину пока не поступала информация от ГВП, почему срочники оказались на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры , почему срочники оказались на Украине, но еще прошло мало времени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли результаты проверки, были ли выявлены новые факты присутствия срочников.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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