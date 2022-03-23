https://ria.ru/20220323/ukraina-1779616655.html

Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине

Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине

Президенту РФ Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры , почему срочники оказались на Украине, но еще прошло мало времени,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:08

2022-03-23T13:08

2022-03-23T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину пока не поступала информация от Главной военной прокуратуры , почему срочники оказались на Украине, но еще прошло мало времени, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли результаты проверки, были ли выявлены новые факты присутствия срочников.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, владимир путин, дмитрий песков