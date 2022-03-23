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Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
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Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков
РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:07
2022-03-23T13:16
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков."Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц."И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", - констатировал представитель Кремля.Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине - "Это ложь", заявил он.Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. "Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах", - сказал он.
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779554305.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия
13:07 23.03.2022 (обновлено: 13:16 23.03.2022)
 
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков

Песков: российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, а помогают им

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков.
"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
05:14
Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя
"И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", - констатировал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине - "Это ложь", заявил он.
Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. "Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах", - сказал он.
 
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