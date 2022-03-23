https://ria.ru/20220323/ukraina-1779616152.html

Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков

Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022

Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков

РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:07

2022-03-23T13:07

2022-03-23T13:16

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков."Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц."И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", - констатировал представитель Кремля.Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине - "Это ложь", заявил он.Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. "Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах", - сказал он.

https://ria.ru/20220323/mariupol-1779554305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия