https://ria.ru/20220323/ukraina-1779616152.html
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков
РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:07
2022-03-23T13:07
2022-03-23T13:16
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b708ef13454ac5b1cca396f85b52ef1b.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков."Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц."И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", - констатировал представитель Кремля.Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине - "Это ложь", заявил он.Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. "Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах", - сказал он.
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779554305.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8de0538cf93b2c90f10ecd3e6885262f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия
13:07 23.03.2022 (обновлено: 13:16 23.03.2022)
Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков
Песков: российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, а помогают им
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков.
"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины
. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц.
"И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", - констатировал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что в России
не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине - "Это ложь", заявил он.
Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. "Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах", - сказал он.