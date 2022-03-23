Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией
Президент Украины Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Японии призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с РФ.
"Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии... нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка", - сказал Зеленский в ходе видеообращения.
Первоначально планировалось показать выступление президента Украины в зале заседаний, для чего в зал было необходимо установить большой экран. Однако затем из-за того, что такая установка столкнулась с трудностями, было принято решение провести трансляцию в конференц-зале парламента. По странному совпадению такое решение было принято после речи Зеленского в конгрессе США, где он сравнил действия России с терактом 11 сентября и атакой японской армии на Перл Харбор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.