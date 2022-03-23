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Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779608205.html
Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией
Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией - РИА Новости, 23.03.2022
Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией
Владимир Зеленский в обращении к парламенту Японии призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:40
2022-03-23T12:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
сша
азия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Японии призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с РФ."Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии... нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка", - сказал Зеленский в ходе видеообращения.Первоначально планировалось показать выступление президента Украины в зале заседаний, для чего в зал было необходимо установить большой экран. Однако затем из-за того, что такая установка столкнулась с трудностями, было принято решение провести трансляцию в конференц-зале парламента. По странному совпадению такое решение было принято после речи Зеленского в конгрессе США, где он сравнил действия России с терактом 11 сентября и атакой японской армии на Перл Харбор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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в мире, владимир путин, россия, сша, азия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:40 23.03.2022
 
Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией

Президент Украины Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Японии призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с РФ.
"Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии... нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка", - сказал Зеленский в ходе видеообращения.
Первоначально планировалось показать выступление президента Украины в зале заседаний, для чего в зал было необходимо установить большой экран. Однако затем из-за того, что такая установка столкнулась с трудностями, было принято решение провести трансляцию в конференц-зале парламента. По странному совпадению такое решение было принято после речи Зеленского в конгрессе США, где он сравнил действия России с терактом 11 сентября и атакой японской армии на Перл Харбор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:32В мире
В ФРГ уточнили позицию Берлина по возможному эмбарго на российскую нефть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияСШААзияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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