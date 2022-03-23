https://ria.ru/20220323/ukraina-1779596537.html

Россия отправила в зону спецоперации уже 37 гуманитарных колонн

Россия отправила в зону спецоперации уже 37 гуманитарных колонн - РИА Новости, 23.03.2022

Россия отправила в зону спецоперации уже 37 гуманитарных колонн

Тридцать семь автомобильных колонн спасателей уже доставили на территорию Донбасса и Украины свыше 3 тысяч тонн гуманитарных грузов, планируется отправка еще... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:50

2022-03-23T11:50

2022-03-23T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киев

ростовская область

вооруженные силы рф

в мире

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778317387_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_69d62311c30b0837611b1d7f5bcac6df.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тридцать семь автомобильных колонн спасателей уже доставили на территорию Донбасса и Украины свыше 3 тысяч тонн гуманитарных грузов, планируется отправка еще двух конвоев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в среду из двух регионов России планируется доставить в Ростовскую область еще 223,8 тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".За это время Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779500085.html

россия

киев

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, киев, ростовская область, вооруженные силы рф, в мире, признание днр и лнр в россии