11:50 23.03.2022 (обновлено: 12:15 23.03.2022)
Россия отправила в зону спецоперации уже 37 гуманитарных колонн
Россия отправила в зону спецоперации по защите Донбасса уже 37 гуманитарных колонн
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тридцать семь автомобильных колонн спасателей уже доставили на территорию Донбасса и Украины свыше 3 тысяч тонн гуманитарных грузов, планируется отправка еще двух конвоев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"С начала эскалации конфликта на территорию ДНР, ЛНР и Украины прибыли 37 гуманитарных колонн, доставлено 3,04 тысячи тонн гуманитарных грузов, в том числе 1,45 тысячи тонн в регионы Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в среду из двух регионов России планируется доставить в Ростовскую область еще 223,8 тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
За это время Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.