https://ria.ru/20220323/ukraina-1779593366.html
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения - РИА Новости, 23.03.2022
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения
Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:38
2022-03-23T11:38
2022-03-23T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, при Владимире Зеленском "добили окончательно" законодательно все возможности для русского языка."Мы сейчас будем требовать это отменить", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
https://ria.ru/20220116/yazyk-1768043207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мгимо, сергей лавров
11:38 23.03.2022 (обновлено: 12:06 23.03.2022)
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения
Лавров: Россия потребует от Украины отменить законы против русскоязычного населения