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Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779593366.html
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения - РИА Новости, 23.03.2022
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения
Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:38
2022-03-23T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мгимо
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, при Владимире Зеленском "добили окончательно" законодательно все возможности для русского языка."Мы сейчас будем требовать это отменить", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
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в мире, россия, украина, мгимо, сергей лавров
11:38 23.03.2022 (обновлено: 12:06 23.03.2022)
 
Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения

Лавров: Россия потребует от Украины отменить законы против русскоязычного населения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам министра, при Владимире Зеленском "добили окончательно" законодательно все возможности для русского языка.
"Мы сейчас будем требовать это отменить", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 01:03
На Украине вступила в силу новая языковая норма
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМГИМОСергей Лавров
 
 
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