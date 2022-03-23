https://ria.ru/20220323/ukraina-1779593366.html

Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения

Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения - РИА Новости, 23.03.2022

Москва потребует от Киева отменить законы против русскоязычного населения

Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:38

2022-03-23T11:38

2022-03-23T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

мгимо

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, при Владимире Зеленском "добили окончательно" законодательно все возможности для русского языка."Мы сейчас будем требовать это отменить", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

https://ria.ru/20220116/yazyk-1768043207.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, мгимо, сергей лавров