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Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779592486.html
Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте
Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте - РИА Новости, 23.03.2022
Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте
Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:35
2022-03-23T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
сумы
владимир путин
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что стороны договорились координировать усилия - принятые меры "позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html
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россия
киев
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в мире, россия, киев, сумы, владимир путин, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
11:35 23.03.2022
 
Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте

Глава МВД Чечни Алханов договорился с главой ЛНР Пасечником о координации на фронте

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В условиях выполнения сложных боевых задач вопросы эффективного взаимодействия приобретают особенно важную роль. С учетом этого <...> министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником для согласования совместных действий", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что стороны договорились координировать усилия - принятые меры "позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
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На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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