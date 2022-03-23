Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте
Глава МВД Чечни Алханов договорился с главой ЛНР Пасечником о координации на фронте
Военнослужащий ВС РФ
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В условиях выполнения сложных боевых задач вопросы эффективного взаимодействия приобретают особенно важную роль. С учетом этого <...> министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником для согласования совместных действий", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что стороны договорились координировать усилия - принятые меры "позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.