https://ria.ru/20220323/ukraina-1779592486.html

Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте

Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте - РИА Новости, 23.03.2022

Глава МВД Чечни договорился с главой ЛНР о координации на фронте

Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:35

2022-03-23T11:35

2022-03-23T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

сумы

владимир путин

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов договорился с главой ЛНР Леонидом Пасечником о координации усилий на мариупольском, киевском и других направлениях, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что стороны договорились координировать усилия - принятые меры "позволят достигнуть существенных результатов в мариупольском, киевском и других стратегически важных направлениях спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

https://ria.ru/20220323/vmf-1779584742.html

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html

россия

киев

сумы

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, киев, сумы, владимир путин, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии